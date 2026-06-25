女侍应图贿劳工处职员助追讨薪资和遣散费 两罪成立还押7月中判刑

53岁女侍应前年试图以50元现金券和现金300元行贿2名劳工处职员，希望对方协助追讨薪资和遣散费。她被廉政公署控告2项向公职人员提供利益罪，她在审讯中称当时不小心，又指因生日「想喜庆啲」。裁判官郑润聪今（25日）于东区裁判法院裁决时，指女被告行为明显是故意，而且案发时间横跨4个月，故亦不接纳被告「生日」的解释，裁定被告两罪成立，还押至7月15日判刑。

被告丁淑芬，被控于2024年8月30日及12月16日，先后向劳工处助理文书主任陈子浩提供50元现金券、及向助理劳工事务主任方向晴提供港币300元，作为陈及方凭其公职人员身份，协助丁继续对美心食品有限公司作薪酬索偿的诱因或报酬。

官指被告说法只是狡辩

郑官今裁决时，指被告前年8月时把现金券从柜台空隙递给陈，遭陈制止后，再尝试把一个铁罐递给陈；而她同年12月寄给方的信中夹有300元现金，信中更指该300元为处理费，她的行为明显属故意。

被告另指，案发时没有人指出服务不收费及不可送礼。但陈曾告诉被告不收费，而相关文件也有列明，被告在寄出300元时必须知道此事，故郑官认为被告的说法只是狡辩。

被告在审讯中也提出当时生日「想喜庆啲」，郑官今指出案发时间横跨4个月，故两次犯案不可能与庆生有关，而且被告与两名职员事前不认识、并非朋友关系，劳工处当时亦非举行庆祝活动。

郑官认为控方已举证至毫无合理疑点，裁定被告两项罪名成立。

由于被告没有律师代表，郑官在求情阶段询问被告背景，被告透露她与丈夫和两名儿子同住，两名儿子已20多岁。

待索取被告背景报告

郑官一度问到，被告有没有其他求情说话，但她保持沉默。郑官便向她指出，控罪严重，不少案例均指须即时判囚。但被告竟反问「咁即系依家取消咗」，郑官则解释被告已被定罪，「你依家面临监禁㗎啦」。

惟被告继续表示，早前提出要「取消」，又问「我咩事要监禁」、「我仲未了解到点解要监禁」。郑官多次向被告解释不果，基于被告不清晰回应法庭问题，故决定押后至7月15日再作判刑，以待索取被告背景报告，期间被告须还押。

案件编号：ESCC 2648/2025

法庭记者：王仁昌

