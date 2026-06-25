启德体育园七一首办回归升旗仪式 设免费运动体验坊及零售消费奖赏

为庆祝香港特别行政区成立29周年，启德体育园将于七一回归纪念日（星期三）在中央广场首度举办升旗仪式，邀请政商界嘉宾及社区领袖出席。当日现场设有公众观赏区、多个免费运动体验坊，并推出零售馆消费加码奖赏与停车场免费泊车等连串优惠，诚邀市民一同感受运动乐趣并共庆回归。

首办庆回归升旗仪式 设运动体验坊与民同乐

体育园指，2026年标志着香港特别行政区成立29周年，同时亦是国家第十五个五年规划的开局之年，意义非凡。为此，体育园将于7月1日（星期三）在中央广场举办自开幕以来首个庆祝七一回归的升旗活动，期望透过升旗仪式与公众共同见证国家与香港的发展历程，进一步增强市民的身份认同与归属感，凝聚社会各界力量，共贺回归的节日气氛。

升旗仪式将于当日上午10时45分在体育园中央广场举行，由香港青少年军国旗护卫队负责升旗，并由保良局林文灿英文小学学生献唱国歌。市民除了可在公众观赏区一同观赏庄严的升旗仪式外，更可免费参与设于中央广场（主场馆近F闸）的运动体验坊。由正午12时至下午4时，市民可亲身体验剑击、网球、空手道、排球及筋膜伸展棍等多项运动，活动费用全免。

零售馆推七一加码奖赏 享免费泊车及商户优惠

为与市民共享节日喜悦，启德零售馆将推出「七一庆回归加码奖赏」。7月1日至14日期间，「启德体育园之友」会员在指定商户同日累积电子消费满港币300元，即可获赠港币30元电子美食餐饮券一张，数量有限，先到先得，换完即止。

此外，顾客由即日起至7月20日，于启德零售馆同日累积电子消费满港币100元，可于同日早上8时至下午1时享受主场馆停车场免费泊车优惠。零售馆亦持续推出「票尾」优惠活动，市民凭有效活动门票，即可在指定时段于合作商户及餐饮食肆享受消费折扣。

欲了解更多详情，市民可浏览启德体育园网页或流动应用程式，或向相关商户查询。