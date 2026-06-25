「认识家国同心庆回归」画展闭幕 逾千学生参与防罪主题创作 展现共建平安社区责任

为庆祝香港回归祖国29周年，葵青警区于6月19日至25日举办「认识家国同心庆回归」川渝．童真童趣．合川儿童画视界香港巡展暨防罪・爱港绘画比赛得奖作品展。活动闭幕礼及颁奖典礼今日（25日）举行。活动以「童真绘家国，同心护香港」为主题，一方面展出国家级民间文化艺术品牌「合川儿童画」优秀作品，透过童趣视角搭建两地文化桥梁，深化青少年国情认识。另一方面，向葵青区中小学生开展防罪．爱港主题绘画比赛，以艺术形式推广防骗防罪知识，弘扬爱国爱港精神，促进社区和谐稳定。

港式风情与巴渝文化互相碰撞

活动亦响应六月香港非遗月，特别邀请重庆市合川区非物质文化遗产保护中心代表出席闭幕礼及颁奖典礼，利用「香港非遗」与「重庆文化」的交集，体现两地文创与艺术交流，让港式风情与巴渝文化在画作中互相碰撞。

教育局副局长施俊辉表示，活动意义深远，既庆祝回归29周年，也透过艺术创作引导学生建立正确价值观、提升国家观念与公民责任感。教育局重视艺术教育，将书法、国画、传统节庆、诗词等元素融入课程，让学生在潜移默化中感受中华文化底蕴，强化国家观念和民族认同感。他又指，人工智能快速发展，原创能力与人文素养更显珍贵，鼓励同学积极参与各类艺术活动，深入学习中华文化，开阔视野，为日后服务社会、贡献国家打好基础。

推广守护家园与邻里协作理念

重庆市合川区文化与旅游发展委员会党委书记刘露表示，渝港血脉相连、渊源深厚，抗战时期因物资往来结下「家族共生的红色情缘」。他指1997年香港回归、重庆设立直辖市后，两地同步迈入新阶段，人文气质契合，文化根脉同源，交流密切。合川是巴渝文化重要发祥地，今次来港展出的100幅作品均为近年获奖之作，承载学生对自然、生活与家国的热爱。他期望以此为纽带深化渝港文旅合作，并欢迎香港市民到合川感受三江风光与千年文脉。

葵青警区指挥官黄宏业表示，是次活动由警区与多个机构合办，希望加深青少年对国情认识，并推广守护家园与邻里协作理念。他指，今次比赛共收到超过1,000幅作品，学生围绕防罪灭罪、人身安全、精神健康等主题创作，展现对香港的热爱与对共建平安社区的责任。他强调，展览虽然闭幕，但防罪教育不会停止，希望学生将防骗意识带回家庭与社区，在日常生活中实践守护香港的初心使命。

其中精神健康组（中学）冠军为保禄六世书院石巧晴，防罪及灭罪组（中学）冠军为迦密爱礼信中学翁子晴，防骗组（中学）冠军为棉纺会中学陈思敏；小学组别的精神健康组、防罪及灭罪组、防骗组冠军分别为圣公会青衣邨何泽芸小学张恩悦、圣公会主爱小学梁肇高、圣公会青衣主恩小学杨盛竣。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球