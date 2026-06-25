撞车碰瓷党 涉案夫妇落案被控20罪 今缺席法庭聆讯 官发拘捕令

警方调查新型「撞车碰瓷党」至今拘捕25人，其中一对涉案夫妇早前已被落案起诉欺诈、企图欺诈及妨碍司法公正等共20罪，原定今于东区裁判法院首度提堂。惟涉案夫妇并未到庭出席聆讯，主任裁判官张志伟指法庭收到男被告信件，称其妻留下遗书后不知所踪，正极力寻找妻子及未能出席聆讯。惟张官指自杀未遂属刑事罪行，被告也没有报警寻找妻子。控方亦指被告有担保在身，理应出席法庭聆讯，故向法庭申请拘捕令，获张官批准。

被指谎称车辆发生意外向多间保险公司诈骗保险金

被告为37岁司机李德辉及38岁护士江美珊。

李德辉被控5项欺诈及2项企图欺诈罪，指他于2022年9月至2023年10月期间分别欺骗世联保险有限公司、昆士兰联保保险有限公司、中国平安保险(香港)有限公司、安盛保险有限公司及大新保险有限公司，即虚报的士或私家车在发生意外后到Gloria Vehicle Management Company维修，诈骗及诱使上述保险赔偿维修费用；及于2023年4月至2026年2月企图以相同手法诈骗安盛保险及利宝国际保险有限公司。

涉申索诉讼前讹称其车辆车祸后进行维修

李另被控7项妨害司法公正罪，指他于2022年9月至2026年6月分别7次透过其事务律师，在诉讼前通知书中讹称其的士或私家车发生交通意外后，到Gloria Vehicle Management Company进行维修，以支持李拟提出的人身伤害申索。

江美珊被控2项欺诈、1项企图欺诈及3项妨害司法公正罪，指她于2022年9月至2023年8月向香港汽车保险局及昆士兰联保保险虚报她在交通意外中蒙受入息损失共约19.8万元，诈骗及诱使对方支付损害赔偿；及在2024年3月至2026年2月企图以相同手法欺骗中国太平保险；以及透过其事务律师，在诉讼前通知书中讹称就上述交通意外中蒙受损失，以支持其人身伤害申索。

案件编号：ESCC1533/2026

法庭记者：王仁昌