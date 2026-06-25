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涉持剪刀狂刺游戏机中心兼职女员工 称：插X死你 七旬翁否认企图谋杀只认有意图而伤人

社会
更新时间：14:27 2026-06-25 HKT
发布时间：14:27 2026-06-25 HKT

七旬游戏机中心前兼职男员工涉嫌于前年4月深夜，在游戏机中心内寻找手机后离去，惟及后手持剪刀再度折返，并用剪刀连续刺向女员工称「插X死你」，导致女员工身体多处受伤。涉案老翁今早在高等法院否认企图谋杀罪，表示愿承认「伤人17」，惟不获控方接纳，案件随即开审。开案陈词指，事主在受袭期间曾呼叫求救，惟被告指「收声，唔好嘈」并继续刺向事主。警员到场向被告询问时，被告仅回应「争拗，争拗」。

79岁被告沈松贤否认于2024年4月5日，在香港深水埗长沙湾道21号地下「金宝游戏机中心」，企图谋杀陈金意。

持剪刀突狂刺事主至满地血

开案陈词指，五旬事主陈金意与被告并不认识，被告在2019年12月兼职受聘于「金宝游戏机中心」，惟约3个月后便停止工作，而事主在2022年11月亦兼职受聘于该游戏中心。案发当日深夜11时许，事主准备收工及关上店铺之际，戴著口罩的被告突然出现，并向事主表示自己遗漏了手机在游戏中心内，事主开灯让被告进内寻找，约5-10秒后，被告步出游戏中心，事主准备关门时，被告突然折返，右手手持剪刀企图插向事主，并称「我插X死你」。

事主感到惊慌，尝试推开被告并跑回游戏机中心，及后却因失平衡跌倒在地上，被告遂将事主按在地上，不断用剪刀刺向事主，事主未能记起被攻击的次数，期间事主曾呼叫求救，惟被告喝斥「收声，唔好嘈」并续刺向事主。游戏机中心老板透过闭路电视发现状况，并看到满地血迹，立即报案求助。两名巡逻警员接报到场，发现事主正在流血，其面部、脚部、手部、及身体多处受伤，而被告则躺在事主的身旁，警员另在现场检获涉案剪刀，向被告询问时，被告仅回应「争拗，争拗」。被告于同日被捕。

案件编号：HCCC5/2025
法庭记者：黄巧儿

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