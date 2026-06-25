菲佣患癌后遭解雇入禀索偿逾25万元 胞妹供称亡姐遭解雇终日以泪洗面

38岁菲律宾籍单亲妈妈来港任职家佣期间，确诊第三期子宫颈癌后遭解雇，使她无法在港接受公共医疗。菲佣2019年透过劳资审裁处成功获雇主赔偿3万元；平等机会委员会早前代表她入禀区院控告雇主残疾歧视，并申索收入损失、情感伤害和医疗费用等逾25万元赔偿。菲佣于2021年离世后，由其胞妹继续诉讼，案件今于区院进行赔偿额评核聆讯。胞妹供称，姐姐被解雇后非常低落，胞妹不时会查看姐姐的呼吸，泣诉「我非常担心」。区域法院暂委法官凌依楠押后裁决，将于9月25日前颁布。

确诊患癌数日后即因此收解雇信

申索人Baby Jane Teodoro Allas由遗产管理人即其胞妹Mary Ann Allas Pereira（原名Mary Ann Teodoro Allas）代表，答辩人为前雇主Jamil Bushra。答辩方今日无人出席。

Baby Jane的胞妹Mary Ann Allas Pereira同为家佣，她供称姐妹二人关系亲密。妹妹忆述2019年2月，Baby Jane确诊子宫颈癌后，感到震惊且非常害怕会被解雇。数日后，Baby Jane便收到解雇信，其中一个原因为她患癌。妹妹叫Baby Jane先不要签署，并表示会询问自己的雇主。其后Baby Jane仍遭解雇，她搬入妹妹雇主的家，与妹妹同住。

答辩人Jamil Bushra今日缺席聆讯。

妹妹形容当时Baby Jane「不像她自己（Not herself)」，经常以泪洗面、失去食欲，会面对墙壁不说话，有时会反锁自己在厕所，妹妹非常担心，以至于不时查看姐姐的呼吸。妹妹指Baby Jane独自养育5名子女，几乎所有薪金都寄回菲律宾的家人，被解雇后Baby Jane非常担心孩子以及自己的健康，又怕在工作签证到期后须回国。妹妹续指，工作签证到期后姐姐获批旅客签证，以处理劳资案件；他们曾查询其他工作机会，惟获告知机会渺茫。

胞妹雇主收留期间见Baby Jane长期忧虑

庭上播放由香港亚洲家务工工会联会拍摄的纪录片《The Price of Justice》，妹妹在片中提到，「在她（Baby Jane）回家前，我们要给他们好看（we have to give them a good fight）」。妹妹表示，Baby Jane愿意让公众知道她的故事，可以提醒其他家佣。

Mary Ann的雇主Jessica Cutera供称，Baby Jane遭解雇后入住她的住所，在之前知道Baby Jane的雇主不提供粮食。Jessica坦言自己幸运，拥有足够的资源帮助Baby Jane，她亦曾自掏腰包支付部分费用。在朝夕相处中，Jessica见到Baby Jane长期处于忧虑之中，作供期间Jessica不禁哽咽。在纪录片中，她直言许多雇主不清楚自己的责任，若不想承担家佣患病的风险，便不应聘请家佣。

平机会一方结案陈词冀法庭判处赔偿，纵使答辩方毫无回应，判决仍会给予Baby Jane及其家人应得的尊严。凌官押后裁决，将于9月25日前颁布。

香港亚洲家务工工会联会代表在庭外指，雇主至今仍未支付早前劳资审裁处裁定的3万元赔偿，而本案的整个过程中雇主一方均无人出席。

案件编号：DCEO11/2020

法庭记者：雷璟怡