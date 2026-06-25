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李玟遗嘱执行人入禀区院索赔 指精神科医生及救护员涉疏忽治疗

社会
更新时间：13:53 2026-06-25 HKT
发布时间：13:53 2026-06-25 HKT

歌手李玟CoCo于2023年离世，终年48岁。她的遗嘱执行人昨日入禀区域法院，向李玟的精神科医生、2名救护员及消防处申索伤亡赔偿。入禀状指，精神科医生涉疏忽治疗，而救护员在送院途中亦涉有疏忽。根据司法机构网站，案件目前排期于12月7日作核对列表审核聆讯。

原告为LEE, Ferren May Lin 李美林的唯一遗嘱执行人WANG FANG CHI FRANCES；被告依次为WONG WING SAN JOSEPHINE、LAO TAI FUNG、LO HOU ON和香港消防处。

入禀状提到，李美林（李玟原名）于2023年7月5日离世。原告认为被告WONG WING SAN JOSEPHINE身为死者精神科医生，在2022年8月至2023年6月间涉提供疏忽治疗。原告又指，被告LAO TAI FUNG和LO HOU ON身为救护员，于2023年7月2日将死者从住所送往玛丽医院，在送院途中涉及疏忽治疗。而消防处作为两名救护员的雇主，须负上责任。

因此原告根据《致命意外条例》 及《法律修订及改革(综合)条例》，入禀区域法院向4名被告申索赔偿及利息。

李玟。
李玟。
李玟的遗嘱执行人入禀法院向精神科医生与救护员索偿。资料图片
李玟的遗嘱执行人入禀法院向精神科医生与救护员索偿。资料图片
李玟。
李玟。
入禀状指李玟的精神科医生涉疏忽治疗，而救护员在李玟送院途中亦涉有疏忽。资料图片
入禀状指李玟的精神科医生涉疏忽治疗，而救护员在李玟送院途中亦涉有疏忽。资料图片

案件编号：DCPI2282/2026
法庭记者：雷璟怡

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