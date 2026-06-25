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罗冯律师事务所被接管 律师会：对该行律师及雇员进行专业操守调查

社会
更新时间：12:33 2026-06-25 HKT
发布时间：12:33 2026-06-25 HKT

位于旺角恒生旺角大厦的「罗冯律师事务所」涉违反规则被香港律师会接管，是近三个月内、香港律师会介入的第二间律师行。律师会表示，有关的律师事务所未有遵从《律师帐目规则》（第159F章）规定，理事会遂决议根据条例赋予的行使权，介入该律师行的业务。

律师会回复传媒查询指，根据《法律执业者条例》（第159章）（「条例」）第8AA条，律师会理事会行使其权力而对罗冯律师事务所进行调查。过程中，律师会检取了若干档案及文件。

经审阅从该等档案及文件后，理事会于6月23日的会议上信纳，有初步证据显示，有理由怀疑该律师行的律师及／或雇员涉及不诚实行为，及／或该律师行未有遵从《律师帐目规则》（第159F章）。理事会遂决议根据条例第26A(1)(a)(i)、26A(1)(a)(ii)及26A(1)(c)条，行使条例附表2所赋予的权力，介入该律师行的业务，以保障公众及该律师行的客户的利益。

已委任罗拔臣律师事务所为介入中介人

律师会表示，将现已委任罗拔臣律师事务所为介入中介人，而介入行动已于6月24日展开。律师会继续对该律师行的律师及／或雇员进行专业操守调查。如有必要，律师会会将个案转呈律师纪律审裁团的审裁组召集人以进行纪律法律程序。根据条例第13A(1)条，律师会可发表由独立的律师纪律审裁组所作出的裁断及命令的撮要。

律师会已将调查过程中发现涉嫌的刑事罪行转介香港警务处作进一步调查。律师会将一如既往，秉持最高的专业标准，严谨履行作为把关者及专业规管机构的法定职责，以保障公众利益。

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