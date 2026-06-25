竞委会入禀竞争事务审裁处 控三企业两男子涉合谋骗6000万科技券资助

竞争事务委员会入禀竞争事务审裁处，向暮晨、福维亚及杰特三间科技服务供应商，以及两名公司董事展开法律程序。他们涉嫌在2019至2024年间，于380宗「科技券」申请中进行围标及合谋定价，操控报价单以骗取约6,000万港元政府资助。案中杰特已同意承认法律责任，并按照政策与竞委会达成合作协议。

操控报价单作掩护 涉款达6,000万港元

竞争事务委员会（竞委会）入禀竞争事务审裁处（审裁处），向以下三间业务实体及两名人士展开法律程序：

暮晨有限公司（暮晨） 福维亚工作室有限公司（福维亚） 杰特工作间有限公司（杰特） 李施亮（暮晨唯一董事兼唯一股东） 王志文（福维亚唯一董事兼唯一股东）

案情指出，在2019年7月至2024年7月期间，科技服务供应商暮晨、敬畏雾有限公司（敬畏雾）、杰特及福维亚，在向有意申请政府资助的企业提供资讯科技方案报价时，涉嫌从事反竞争行为。此案涉及380宗科技券计划（科技券）申请，获批资助金额高达约6,000万港元。

在该380宗申请中，暮晨与敬畏雾直接拟定或操控杰特及福维亚报价单的最终价格。这些报价主要用作提供掩护，以增加暮晨与敬畏雾获选为服务供应商的机会。为了方便预备该等掩护式报价，杰特及福维亚分别将各自公司的凭证，包括报价单范本、电子签名、公司印章副本及电邮帐户登入权限，提供予暮晨与敬畏雾。

竞委会图片

竞委会行政总裁毕仲明。

竞委会有合理因由相信，有关行为已构成合谋定价、瓜分市场、围标及分享影响竞争的敏感资料，违反《竞争条例》（《条例》）下的「第一行为守则」。竞委会现正向审裁处申请命令，包括：

宣布三间业务实体违反第一行为守则，并宣布李施亮与王志文牵涉入违反该守则；

向该三间业务实体施加罚款；以及

向李施亮及王志文作出取消董事资格令。

杰特同意承认责任 警方介入调查伪造文书

涉案的其中一间业务实体杰特，已同意承认法律责任，并已按照竞委会的《为从事合谋行为之业务实体而设的合作及和解政策》，与竞委会签订合作协议。

本案源于创新科技署（创科署）较早前转介的一宗怀疑涉及反竞争行为的科技券申请。竞委会在审视该宗申请后，进一步索取了其他涉及不同服务商（包括涉案业务实体）的科技券申请资料。在仔细研究创科署及香港生产力促进局（生产力局）提供的资料后，竞委会发现当中存在可疑特征，遂正式展开调查。

调查期间，竞委会亦发现有个别人士涉嫌伪造文书，可能干犯刑事罪行，目前已将有关事宜转交香港警务处作刑事调查。

竞委会强调零容忍 呼吁企业勿共享凭证

竞委会行政总裁毕仲明表示，打击企图滥用公帑的反竞争行为是竞委会的执法重点之一。竞委会将本案入禀审裁处，旨在向外界带出明确讯息：此类行为性质严重，不但损害竞争，合谋者更借此剥削香港市民的利益以谋取私利，竞委会对此采取零容忍态度。

毕仲明指出，部分企业可能存在误解，以为只要不直接参与竞投，纯粹向竞争对手「分享」或「借出」公司凭证并不会构成问题，甚至视之为一种互惠互利的商业行为。然而，本案明确显示这种做法绝不可取，且会被利用作围标手法，构成《条例》下的严重反竞争行为。因此，不论任何行业的企业在任何情况下，均不应与其他公司分享公司凭证，且所有标书和报价亦必须独立拟备。

最后，竞委会感谢创科署及生产力局在调查期间提供全面协助，并赞赏两家机构防范反竞争行为的警觉性。