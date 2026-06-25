香港义工奖2026启动 首设「赛马会众心行善家庭义工奖」 推动跨代行义

「香港义工奖2026」踏入5周年，以「行义无界限」为主题，今届首设「赛马会众心行善家庭义工奖」以及推出全新「企业义工奖」评估机制，冀鼓励更多市民、家庭、企业及机构积极投入义务工作。

家庭义工奖：让关爱文化在家庭及社区延展

由民政及青年事务局与义务工作发展局合办、香港赛马会慈善信托基金透过「赛马会众心行善」计划支持的「香港义工奖」，今年首设「赛马会众心行善家庭义工奖」，希望鼓励家庭成员携手参与义务工作，推动跨代行义，让关爱文化及义工影响力在家庭与社区间传承延展 。

大会同时推出「企业义工奖」全新评估机制，新机制设有四个重点推动企业参与，包括设立不同程度门槛，让更多企业获嘉许，鼓励企业参与；将流程简化，整合原有架构，建立更清晰的认证指标；同时考虑服务时数与质量，作出全面表扬；创造公众易于辨识及具认受性的企业义工嘉许认证制度。

义务工作发展局：冀企业鼓励员工参与

义务工作发展局主席彭韵僖期待更多父母带同子女参与义务工作，「我们认为从小培养子女做义工是很重要，可以以家庭为单位、跨代共融去做义工，希望更多家庭一齐参与，令社会更加幸福。另外我们亦就『企业义工奖』推出全新评估机制，希望企业花更多心思及创意，鼓励员工参与，令到义工的能力及动力更强大。」

主办单位于6月24日举行「香港义工奖2026」启动礼，民政及青年事务局副局长梁宏正在致辞时表示，启动礼汇聚历届得奖者、社福界领袖、企业伙伴以及社会各界热心人士，有助推动社区义务工作发展，并呼吁各界人士报名参加「香港义工奖」。赛马会慈善事务总经理（家中青幼）曾芷诗透露，新增的「赛马会众心行善家庭义工奖」，可以培育下一代关爱的价值观，让服务精神代代传承。

义工分享：帮助别人时会有满足感

廖银妹经常带同10岁的双胞胎女儿冯凯恩和冯凯贤参与义务工作，过去两年透过参与家庭义工队得到「义工时数银奖」，「和她们第一次参与的义务工作是卖旗筹款活动，她们知道自己可以帮助别人时会有满足感。每次完成义务工作后，我们会反思，每次均有得著，也可以学习不同的事物及增加幸福感，让她们知道自己身在福中，可以帮到其他人，自己亦感到开心。」说到最辛苦的一幕，凯恩分享了一个到农场摘菜的经历，「有一次我们到农场摘菜，当天日晒雨淋，我们到农场后要冒雨摘菜，之后要将菜包好，再坐车送给长者。我们全身湿答答，加上满身是汗，感到好辛苦，但我们见到长者很开心，我们感到好满足，觉得自己的辛苦是好值得。」

「香港义工奖2026」现已接受报名及提名，截止日期为2026年8月31日。

