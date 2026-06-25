天文台｜雷暴与酷热警告双重夹击！周末迎狂风雷暴 未来9日持续有雨

本港迎来极端不稳定的天气。天文台今日（25日）表示，本港正受高温及恶劣天气双重夹击，目前雷暴警告、酷热天气警告及黄色工作暑热警告同时生效。新界局部地区更热飙至34.2度。受低压槽影响，本周末将迎来频密骤雨及狂风雷暴；预计要到下周初，随着副热带高压脊覆盖，雨势才会逐渐减少，但下周三（7月1日）的七一回归假期日间，气温将再度攀升至33度酷热水平。天文台呼吁市民未来数天外出需带备雨具，并务必补充足够水分防暑。

新界多区热爆 局部地区高温达34.2度 周末迎来狂风雷暴

本港广泛地区气温已突破30度，其中元朗及西贡将军澳一带录得全港最高的34.2度，大埔及北区亦高见33.6度及33.3度。天文台为此发出特别天气提示，提醒市民如感不适，应立刻休息或求助，需要时尽快求医。

一道低压槽会在未来两三日于华南沿岸至南海北部徘徊。预料明日（26日）至星期日（28日）本港天气不稳定，大致多云，有几阵骤雨及狂风雷暴。周末期间显著降雨概率处于「高」水平，部分地区雨势较大，气温介乎27至32度。

下周初雨势渐减 日间持续酷热

随着副热带高压脊逐渐覆盖中国东南沿岸，下周初至中期广东地区的骤雨将会减少。天文台预计，由下周二（30日）起，显著降雨概率将回落至「低」水平，本港将部分时间有阳光，但局部地区仍有一两阵骤雨。下周三（7月1日）及下周四（7月2日）日间天气将再度变得酷热，市区最高气温预测高达33度，市民需持续做好防晒及防暑准备。