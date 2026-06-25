中大校长卢煜明获剑桥大学颁授荣誉医学科学博士 首位香港科学家获此荣衔

香港中文大学（中大）校长卢煜明于6月24日在英国剑桥大学毕业典礼获颁授荣誉医学科学博士学位，成首位获此荣衔的香港科学家。

卢煜明表示，获剑桥大学颁授此项荣誉，对他而言意义非凡，因为他正是在这所学府踏上成为医生科学家之路。他感谢研究团队和众多参与临床研究的孕妇和癌症病人，他们的贡献令到他的研究进展可以从实验室带到临床应用。作为一名在香港发展科研事业、现任中大校长的科学家，他深切体会到大学在推动知识进步、服务社会方面所肩负的使命。这项肯定将进一步坚定他带领中大开创新局面的决心，推行《中大策略发展计划2026–2030》，深化跨文化联系，促进更具意义的国际合作，并致力将大学发展为具长远影响力的创新与协作枢纽。

他续说：「我盼望这项个人成就能启发更多人追寻自己的志向，体会到真正的成就源于持之以恒的努力、持续不懈的学习，以及在面对挑战与挫折时迎难而上的勇气。」

获剑桥大学伊曼纽尔学院授予名誉赞助院士

卢煜明同时亦获剑桥大学伊曼纽尔学院授予名誉赞助院士（Benefactor Bye-Fellow）头衔，以表彰其乐善好施、慷慨襄助博士后科研计划的举措。

无创产前检测及液体活检广获肯定

卢煜明在无创产前检测及液体活检方面的开创性贡献广获肯定，其突破性研究革新全球产前检测模式，并开拓癌症早期检测新领域，显著提升孕妇及胎儿安全，亦为全球肿瘤学研究开创崭新方向，奠定其在国际医学界的领导地位。无创产前检测技术现已于全球超过100个国家采用，累计惠及逾一亿名孕妇。卢煜明近年亦将液体活检技术应用于癌症早期检测，成功研发可同时侦测多种癌症的血液测试技术，并推出作临床应用。

97年返港投身教学与科研 25年任中大校长

卢煜明于1997年在完成剑桥大学及牛津大学的学业后，加入中大化学病理学系担任高级讲师，及后更出任中大医学院副院长（研究），致力推动科研创新与人才培育，强化大学在医学研究及临床应用方面的影响力。他返港后投身中大的教学与科研工作近三十载，对大学及其使命建立了深厚的联系，并于2025年出任中大校长，进一步贡献大学的未来发展及提升其国际影响力。

续领中大推动科研创新及跨学科发展

卢煜明同时担任李嘉诚医学讲座教授及化学病理学讲座教授。作为中大校长，他会继续带领中大推动科研创新及跨学科发展，包括深化液体活检技术于癌症及其他重大疾病的临床应用，并透过粤港澳大湾区科研协作及最新成立的香港具身智能实验室等平台，培育更多具国际视野的优秀人才，并致力提升大学的全球影响力，为社会及人类福祉作出更大贡献。

研究成果影响全球医学科学界 屡获殊荣

卢煜明的研究成果对全球医学科学界影响深远，自2022年起出任香港科学院院长，他致力促进本地科研生态的长远发展，并加强香港与内地及国际科研界的交流合作。多年来，他在中国内地亦屡获高度肯定，包括荣获有「中国诺贝尔奖」之称的首届「未来科学大奖—生命科学奖」、成为首位华人科学家获颁「复旦—中植科学奖」，以及当选中国科学院院士，并获颁首届「腾冲科学大奖」，充分体现其科研成就对国家医学科技发展的重要贡献。与此同时，卢煜明亦屡获国际殊荣，包括「汤森路透引文桂冠奖」、「科学突破奖—生命科学」、英国皇家学会生物学科「皇家奖章」、「拉斯克奖—临床医学研究」及「希门尼斯—迪亚斯讲座奖」等。此次获剑桥大学颁授荣誉博士学位，进一步印证了其在国际医学界的顶尖地位，亦彰显香港科研实力备受国际肯定。