长者现金津贴下月起直入内地银行账户  议员倡扩展至接通电子支付平台

行政长官李家超昨日(24日)宣布，下月将会推出优化可携现金援助的发放安排，容许在广东及福建养老的香港长者，选择由政府将款项直接汇入其内地指定银行帐户。民建联立法会议员植洁铃及团结香港基金助理研究总监周嘉俊均对此表示欢迎，认为措施能大幅便利跨境养老的长者，并建议可扩展至接通电子支付平台，及需提防骗徒藉新政策向长者诈骗，令长者误堕陷阱而蒙受损失。

植洁铃今（25日）在电台节目表示，长者过往需要每个月或隔几个月亲自回港提取现金，或依赖亲友带钱回内地。若长者选择透过找换店汇款，不仅需要支付额外手续费，更曾发生因触及汇款限额而导致内地户口被冻结的情况。她表示，户口解冻往往需时数月，这令长者面临断粮的财务不稳定情况，构成巨大的心理压力。新安排将津贴直接存入内地户口，能有效解决这些痛点。

建议提供汇率优惠及扩大医疗券适用范围

针对新安排的落实及未来优化，植洁铃提出了多项具体建议，包括要理顺行政手续，由于两地对于个人资料，如英文姓名串法港粤标准可能有异，初期实施时需特别留意，确保长者能顺畅地收取津贴。其次是可否提供汇率优惠，免却长者兑换成人民币使用时，因兑换差额造成的损失；以及接通电子支付平台，如Alipay（支付宝）或 WeChat Pay（微信支付）等，将可省却长者由银行转帐到平台的步骤，更加灵活便利。

植洁铃又期望政府可以进一步扩大医疗券适用范围，未来可涵盖更多内地省份，以完善整体的医疗及安老配套。

周嘉俊：金融系统打通 破除长者被割裂迷思

团结香港基金助理研究总监、医疗及社会创新研究主管周嘉俊在同一节目上，认为这是一项长远的安排，象征著中港两地在金融系统上的打通，对未来跨境安老模式的转换会有很大启示及突破点。过往不少长者担心，退居内地生活就等同与香港割离，仿佛要在两地之间二选一。新安排破除了这种迷思，向长者传递了一个明确信息：即使在内地生活并使用内地户口，依然能顺利接收香港政府的资助与福利。

展望未来，周嘉俊认为金融系统的打通将为跨境安老带来更多可能性，除了现有的生果金及高龄津贴，未来可探讨将「伤残津贴」及「广东院舍照顾服务计划」等资助，同样以直入内地户口的方式处理。市场上有不少按月派发的财务产品，如年金，若未来香港的金融机构能打通此渠道，将款项直接汇入长者内地户口，长者便能受惠于内地较低的消费水平，进一步提升其购买力及生活质素。

提防骗徒借新政策向长者诈骗

对于新安排的落实，周嘉俊指出有两大行政及安全细节需要关注，在执行层面上，他期望申请手续能做到「一站式」，避免要长者分开多次确认及办理，以达到真正的便利。其次由于新安排牵涉两地银行户口的资金流通，周嘉俊担忧会有不法分子或骗徒借机向不熟识新政策的长者进行诈骗，呼吁政府及长者需密切留意并小心防范以免误堕这类新型陷阱。

他又认为，随着医疗和津贴逐渐实现可携带上内地，下一步应着眼于长期照顾服务。他建议未来应积极探讨能否将社区内的长期照顾服务同样延伸至内地。透过提供香港与内地更多元化的选择，不仅能提升长者的生活水平，更能让他们安心选择最适合自己的养老模式。

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