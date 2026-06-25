宏福苑听证会 ‧ 持续更新｜专家认为宏福苑多个单位起火经过闷烧和闪燃阶段

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（25日）举行第五轮最后一场听证会，由两名独立委员会委任的消防工程专家作供，包括香港理工大学建筑环境及能源工程学系建筑科学和消防安全工程讲座教授Asif Sohail USMANI ，以及香港理工大学建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明 。

由于有证人会以英语作供，展城馆现场设有广东话、普通话和英语即时传译，至于香港中央图书馆演讲厅的转播区会同步转播展城馆的广东话即时传译。

6月25日听证会重点：

两名独立委员会委任的消防工程专家作供，包括理大建筑环境及能源工程学系建筑科学和消防安全工程讲座教授Asif Sohail USMANI及理大建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明。

香港理工大学建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明表示，大火强度在极短时间内达到高峰，但从高峰到进入衰减阶段仅历时约2至4分钟，强调虽持续时间短，却能释放极高热通量，足以击碎窗户玻璃，并点燃相邻房间的可燃物。

江黎明提到，火势透过外墙残留的装饰材料向上垂直蔓延，同时也因高温辐射与掉落火种，横向扩散至邻近单元，导致多个楼宇在不同时间点相继发生喷出大火。他将各栋楼宇的大火发生时间列表比对，发现宏昌、宏泰在地面层有明显的火势传播路径，并非仅靠飞火，而是地面可燃物被引燃后快速连锁反应。

另外，江黎明将受灾房间分为两类，A类房间为客厅设有大面积窗户，且直接面向喷出火灾方向，因此受高强度热辐射直接冲击，玻璃几乎全数破裂，室内多数完全燃烧状态。B类房间为厨房虽同样面向火舌，但客厅位于侧面，未直接暴露；主卧室侧窗则承受延长火焰影响，该类房间多数仅厨房有局部火灾，客厅与其他空间则几乎无火损 他强调，今次火势并非从厨房开始蔓延，而是由客厅窗户遭受外部喷出火焰加热后，引发内部全面燃烧。

江黎明亦指出，喷出火灾后期因可燃物不足、氧气供应受限，产生大量不完全燃烧浓烟，烟雾迅速充满整栋建筑，影响多个楼层与单位，对逃生与搜救造成极大阻碍。

香港理工大学建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明。汪旭峰摄

火灾存在必要条件为「火三角」 包括燃料、热量与空气

【10:30】Asif Sohail USMANI解释，火灾存在的必要条件为「火三角」，包括燃料、热量与空气，当这三要素结合，燃料发生热解作用，释放出可燃气体，进而产生火焰。他提到，室内发生的火灾与室外不同，其进程可划分为5个阶段，首先初期火源可能仅为阴燃或微小明火，未被及时发现，温度与热释放率均较低，到成长期阶段火焰逐渐扩大，产生大量烟雾，烟气累积于天花板并形成高温层，其辐射热足以引燃远离火源的其他可燃物，进入闪燃阶段。

Asif Sohail USMANI表示，闪燃会使室内所有可燃物表面同时起火，火势在极短时间内席卷整个空间，温度急剧攀升，闪燃后，火势进入全面燃烧阶段，直至燃料耗尽或室内氧气浓度降至无法支持燃烧为止，便进入衰退期的闷烧阶段，直至熄灭。

他相信，宏福多个单位起火时都经过闷烧和闪燃阶段。而且若通风受限，可能仍残留未燃烧的燃料蒸气，存在复燃风险；加上一旦有人打开窗户，外界涌入的氧气便会引致「爆燃」。他强调爆燃相当危险，而且会出现火势烧坏玻璃窗后引发爆燃，火吞由窗外向上燃烧蔓延至上层单位，亦是常见的垂直蔓延方式。

Asif Sohail USMANI提到，一般室外火灾由于热能会向外扩散，不会出现室内火灾的聚能连锁效应。

重点分析火势快速垂直及横向蔓延机理 进行火灾及烟雾扩散的详细模拟等

【10:05】香港理工大学建筑环境及能源工程学系建筑科学和消防安全工程讲座教授Asif Sohail USMANI表示，作为消防安全工程研究人员，团队深信其职责在于调查火灾隐患、向公众传递正确资讯，并最终致力于减少可预防火灾造成的人命伤亡。

Asif Sohail USMANI首先对火灾中的伤亡者表达深切哀悼，并致敬在职务中无私奉献的消防人员。他强调，团队获委员会委托，将详细检视火灾的发生机制与蔓延路径，并提供专家分析，以助委员会提出调查结论与改善建议。

他提到，根据委托职权范围，研究重点包括分析火势沿外墙快速垂直及横向蔓延的机理、进行火灾及烟雾扩散的详细模拟、分析外墙建筑材料的点火及燃烧特性、检视现行消防安全标准是否充足、对相关建材进行独立测试，评估其火灾蔓延特性等。