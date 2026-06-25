宏福苑听证会 ｜专家称火灾规模及环境前所未有 消防现场采额外行动极有限

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（25日）举行第五轮最后一场听证会，由两名独立委员会委任的消防工程专家作供，包括香港理工大学建筑环境及能源工程学系建筑科学和消防安全工程讲座教授Asif Sohail USMANI ，以及香港理工大学建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明 。

由于有证人会以英语作供，展城馆现场设有广东话、普通话和英语即时传译，至于香港中央图书馆演讲厅的转播区会同步转播展城馆的广东话即时传译。

6月25日听证会重点：

两名独立委员会委任的消防工程专家作供，包括理大建筑环境及能源工程学系建筑科学和消防安全工程讲座教授Asif Sohail USMANI及理大建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明。

Asif Sohail USMANI分析火灾发生须有「火三角」条件，包括燃料、热量与空气，他解释闪燃会使室内所有可燃物表面同时起火；燃料耗尽或室内氧气浓度降至无法支持燃烧为止，便进入衰退期的闷烧阶段，他相信宏福多个单位起火时都经过闷烧和闪燃阶段。

Asif Sohail USMANI指火灾「在规模和环境上均属前所未有」，而消防处在现场能采取的额外行动「极为有限」

江黎明指出燃烧火焰导致客厅窗户玻璃破裂，惟单位不同面向，受火程度差异极大。

江黎明指出浓烟在短短10秒便可由光井内角底部升至大厦顶部，住户选择移动，反而遭遇后续火灾而丧生。

【12:20】委员会主席陆启康表示，委员会今日稍后将会把专家报告的建议上载至独立委员会的网站，可让公众知悉。

光井变「内角火」炼狱 浓烟10秒直攻顶楼 住户逃出反丧命

【11:50】宏福苑最先起火的位置相信是宏昌阁光井，江黎明指出，专家模拟结果显示，光井作为半封闭的「内角」空间，两边墙壁阻碍了热量散失，蓄积热能产生更高火焰。考虑到光井内角底部堆积大量可燃杂物，加上竹棚掉落底部导致燃烧不完全，从而释出极大量浓烟。浓烟沿内角半封闭空间快速向上涌，模拟发现，浓烟在短短10秒便可由光井内角底部升至大厦顶部。

江黎明续指，由于4号及5号单位的厨房窗面向光井，内角大火产生的大量浓烟经破损的窗，首先快速攻入4号及5号单位；同时，浓烟亦经生口窜入逃生梯间，快速切断了住户逃生路径，故宏昌阁的楼梯间与走廊发现罹难者。他续指，2号及3号单位由于没有面向内角火，故未见火烧痕迹，却有住户死亡，事后研死者判为浓烟中毒所致。

江黎明举例，宏昌阁2603单位虽未受天井内角火直接影响，但住户开门时发现走廊已满布浓烟，而烟源相信来自已全面燃烧的2604单位。另一例子1202单位亦未起火，但隔壁的1201单位已发生剧烈火灾，浓烟经对门窜入1202。江相信，若1202号住户当时留在室内并打开窗户排烟，因单位内无火源，而且封闭大门限制进烟量，或可幸免于难；然而住户选择移动至其他单位，反而遭遇后续火灾而丧生。

江黎明特别指出，相比起内凹半封闭式的天井内角，平坦的外墙面无法促使烟雾与火势如此强烈向上蔓延。

火灾短时间造成严重破坏 强度在过往经验中较罕见

【10:50】江黎明指出，从大火当天的电视片段可见向外燃烧的火焰，这些燃烧火焰会导致客厅窗户玻璃破裂，而玻璃破口正是火势侵入室内的主要途径。相比之下，主卧室侧边窗户仅受到轻微损坏，部分窗户甚至仅有玻璃掉落而未燃烧，显示不同面向的受火程度差异极大。

江黎明指，团队亦比对同楼层不同户型的厨房，发现即使格局相同，受损程度却不一致。当中B类房间有18个户的客厅与卧室完全未起火，佐证火势并非由厨房扩散至客厅，团队亦观察到，火灾初期在短时间内即造成严重破坏，强度在过往经验中较为罕见。值得注意的是，有楼宇的竹棚在反应火（reaction fire）一侧迅速倒塌，但另一侧未立即坍塌，反而成为额外燃料，助长火焰向上燃烧，认为火势由下层单位向上层蔓延。

专家团队曾对比测试具阻燃性的棚网及宏褔苑棚网样本，江黎明表示，小火点燃阻燃棚网时，阻燃棚网会收缩熔化，并未产生持续火焰；非阻燃棚网样本起火后会继续燃烧，经过11分钟，大片棚网已经烧融，地下见到滴焰，相信会点燃并焚毁纸皮、木板等。至于发泡胶方面，测试发现封窗发泡胶在高温下，会快速融化脱落，或会引致垂直蔓延，及作为燃料延长大火燃烧时间。

大火强度在高峰到进入衰减阶段仅历时约2至4分钟

【10:40】香港理工大学建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明表示，大火强度在极短时间内达到高峰，但从高峰到进入衰减阶段仅历时约2至4分钟，强调虽持续时间短，却能释放极高热能量，足以击碎窗户玻璃，并点燃相邻房间的可燃物。

江黎明提到，火势透过外墙残留的装饰材料向上垂直蔓延，同时也因高温辐射与掉落火种，横向扩散至邻近单元，导致多个楼宇在不同时间点相继发生喷出大火。他将各栋楼宇的大火发生时间列表比对，发现宏昌、宏泰在地面层有明显的火势传播路径，并非仅靠飞火，而是地面可燃物被引燃后快速连锁反应。

另外，江黎明将受灾房间分为两类，A类房间为客厅设有大面积窗户，且直接面向喷出火灾方向，因此受高强度热辐射直接冲击，玻璃几乎全数破裂，室内多数完全燃烧状态。B类房间为厨房虽同样面向火舌，但客厅位于侧面，未直接暴露；主卧室侧窗则承受延长火焰影响，该类房间多数仅厨房有局部火灾，客厅与其他空间则几乎无火损 他强调，今次火势并非从厨房开始蔓延，而是由客厅窗户遭受外部喷出火焰加热后，引发内部全面燃烧。

江黎明亦指出，喷出火灾后期因可燃物不足、氧气供应受限，产生大量不完全燃烧浓烟，烟雾迅速充满整栋建筑，影响多个楼层与单位，对逃生与搜救造成极大阻碍。

香港理工大学建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明。汪旭峰摄

同意若宏福苑棚网具阻燃性能 或不会引致下方物料起火

【13:20】Asif Sohail USMANI同意政府代表大律师卓元畅所言，委员会专家团队大致同意政府专家昨日作供的报告内容；不过他多次提到，具阻燃性能物料只不过是通过特定防火测试的物料，不代表在任何情况下均安全。他同意卓元畅指，假如宏福苑棚网具阻燃性能，初期起火后便会自行熄灭，或不会引致下方物料起火，最终火势规模亦可能相对较细小；但他强调，阻燃物料在是次个案有效用，不代表在其他情况有效，最终仍要就各个情况作风险评估。

专家建议每幢大厦开发专属手机应用程式 取代传统火警钟

【12:00】Asif Sohail USMANI指出，近年建筑地盘及维修中楼宇的火警频仍，反映现行对「临时工程」的规管存在系统性漏洞，必须从公共政策层面检讨。

Asif Sohail USMANI表示，本港消防策略及训练主要针对室内火灾，此类火灾占整体九成以上。然而，全球对高层建筑发生的「野火式」火灾（即火势在建筑物外部迅速蔓延）仍缺乏有效应对策略。目前法例容许临时工程使用可燃物料，因该等物料不被视为建筑物永久部分，但电梯槽等位置属例外。专家以「嘉利大厦」火灾为例，指出楼宇维修及翻新期间的火警屡见不鲜，尤其当多幢相邻建筑同时进行工程，且工期长达一年以上，便严重挑战「临时」的定义，风险大增。

长期建议方面，Asif Sohail USMANI认为应透过研究与咨询，建立一套以风险为本的崭新管理架构。在科技应用方面，Asif Sohail USMANI建议为每幢建筑开发专属的手机应用程式，提供居民即时通报、警报及现场影像串流功能，甚至可取代传统建筑警报器，透过个人行动装置实现更迅速的相互通报，关注的人越多，及早发现问题的可能性就越大。（ they can tell each other the more Eyes，the more the likelihood of early detection of。）长远而言，可导入数位对映（Digital Twin）技术，对高风险场域进行即时监控，并结合人工智慧模拟，预先识别最严重的潜在灾害情境，迈向自动化的建筑安全管理。

倡禁止相邻大厦进行外墙临时工程 将凹槽及工作天井纳入规管

Asif Sohail USMANI建议， 禁止相邻或位于同一建筑群内的高层建筑，同时进行可燃物料的外墙临时工程；将建筑物的凹槽及工作天井视为特殊垂直竖井，纳入规管；对仍有人居住的维修中楼宇，订立更高的监管门槛；审批维修工程时，必须考虑建筑物的几何分布、窗户及开口位置、避难层设置等特殊因素；引入自动化监测系统进行持续工地监察，并设置独立侦测及抑制系统；严禁任何可燃物料置于建筑物外部可能导致烟热进入室内及阻碍逃生路径的位置；亦不得在离地出口上方堆放可坠落之可燃物料；确保所有临时工程物料均经防火处理，并附有认证及来源文件；工地工人须定期接受防火意识培训，并在工程展开前对住户及工人进行深入安全教育，随后定期举行火警演习；检讨建筑物管理架构，包括业主立案法团、物业管理公司与房屋署等的协调机制。

消防在火灾中采取的行动极为有限 难以从根本改变结局

【11:30】Asif Sohail USMANI表示，前线消防行动迅速有效，四级火时已调配的资源实际上超出五级火要求，但悲剧仍凸显了临时工程监管与建筑物外墙防火规定的严重不足，强调火灾「在规模和环境上均属前所未有」，而消防处在现场能采取的额外行动「极为有限」，难以从根本上改变结局。

Asif Sohail USMANI会上引用1993年至2023年多国及地区的统计数据：全球主要为先进经济体平均每每十万人口火灾死亡人数为1.6人，香港在今次大火前的火灾死亡率仅为0.6人（每十万人口），远低于全球平均；然而，单是今次火灾便导致每十万人口死亡人数骤增至2.24人。

火灾存在必要条件为「火三角」 包括燃料、热量与空气

【10:30】Asif Sohail USMANI解释，火灾存在的必要条件为「火三角」，包括燃料、热量与空气，当这三要素结合，燃料发生热解作用，释放出可燃气体，进而产生火焰。他提到，室内发生的火灾与室外不同，其进程可划分为5个阶段，首先初期火源可能仅为阴燃或微小明火，未被及时发现，温度与热释放率均较低，到成长期阶段火焰逐渐扩大，产生大量烟雾，烟气累积于天花板并形成高温层，其辐射热足以引燃远离火源的其他可燃物，进入闪燃阶段。

Asif Sohail USMANI表示，闪燃会使室内所有可燃物表面同时起火，火势在极短时间内席卷整个空间，温度急剧攀升，闪燃后，火势进入全面燃烧阶段，直至燃料耗尽或室内氧气浓度降至无法支持燃烧为止，便进入衰退期的闷烧阶段，直至熄灭。

他相信，宏福多个单位起火时都经过闷烧和闪燃阶段。而且若通风受限，可能仍残留未燃烧的燃料蒸气，存在复燃风险；加上一旦有人打开窗户，外界涌入的氧气便会引致「爆燃」。他强调爆燃相当危险，而且会出现火势烧坏玻璃窗后引发爆燃，火吞由窗外向上燃烧蔓延至上层单位，亦是常见的垂直蔓延方式。

Asif Sohail USMANI提到，一般室外火灾由于热能会向外扩散，不会出现室内火灾的聚能连锁效应。

重点分析火势快速垂直及横向蔓延机理 进行火灾及烟雾扩散的详细模拟等

【10:05】香港理工大学建筑环境及能源工程学系建筑科学和消防安全工程讲座教授Asif Sohail USMANI表示，作为消防安全工程研究人员，团队深信其职责在于调查火灾隐患、向公众传递正确资讯，并最终致力于减少可预防火灾造成的人命伤亡。

Asif Sohail USMANI首先对火灾中的伤亡者表达深切哀悼，并致敬在职务中无私奉献的消防人员。他强调，团队获委员会委托，将详细检视火灾的发生机制与蔓延路径，并提供专家分析，以助委员会提出调查结论与改善建议。

他提到，根据委托职权范围，研究重点包括分析火势沿外墙快速垂直及横向蔓延的机理、进行火灾及烟雾扩散的详细模拟、分析外墙建筑材料的点火及燃烧特性、检视现行消防安全标准是否充足、对相关建材进行独立测试，评估其火灾蔓延特性等。