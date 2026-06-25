每日杂志｜世纪大火敲警钟 推动阻燃帆布应用 价格较普通帆布贵1倍 势转嫁市民

宏福苑大火独立委员会的听证会日前披露，大维修期间用作围封工作台及覆盖建材的帆布，其可燃性较棚网更高。有安全专家指出，帆布的结构设计、物料较棚网多，一旦被引燃，火势蔓延速度会更快。有建造业界人士透露，大火后市民警觉性有提升，要求转用阻燃物料，业界亦正逐步推动转用阻燃帆布，但成本增加难以避免，最终或转嫁至市民。竹棚业界则表示，一般外墙工程中，帆布直接接触火源的机会较低；阻燃帆布价格较普通帆布高约1倍，现阶段未有其他物料能取代其覆盖功能。

有业界人士指出，市面上部分蓝色帆布是符合阻燃要求阻燃帆布。 受访者提供

帆布可防止工具、沙石及杂物掉落砸伤途人。

宏福苑大火引发社会重新审视棚架物料的火警风险。建造业总工会理事长周思杰表示，宏福苑大火发生之前，业界较少留意防护物料的阻燃性，绝大部分使用不阻燃帆布，部分较小型的悬空式棚架，更直接以帆布取代阻燃棚网，亦有地盘直接将帆布铺设在密竹上代替木板。他说，劳工处曾明确指出这种做法非常不理想，因帆布质地柔软，虽能捕捉掉落的工具杂物，却未必能承受人体下坠的冲击。

他坦言，肉眼较难直接识别常见的蓝白或绿色帆布是否具阻燃性，但若是普通红白蓝帆布，则能确定其不具阻燃效果，「那些帆布绝对是不阻燃，不过现在已很少见到。」惟他相信，目前市面上大部分承建商已在使用阻燃帆布。

主要用途阻挡砂石杂物跌落

承建商授权签署人协会主席李启元补充，一般市面上售卖的蓝白帆布并不具阻燃功能，除非是特别订造；绿色帆布方面，部分专门用于重建拆楼工程，由于涉及入则、批则及申请开工同意书，根据规定必须有阻燃功能，「市面上常见的绿色及部分蓝色帆布是符合阻燃要求的。」

帆布常用于地盘覆盖或保护建筑材料。

社会资源拓展学院院长何赐明提到，帆布的主要用途集中在拆楼地盘，或需要更换外墙纸皮石的维修地盘，用以阻挡砂石或防止体积较大的杂物跌落路面。香港建造业分包商联会永远荣誉会长伍新华亦指，地盘经常利用帆布覆盖露天存放的建筑材料，例如英泥，以防被雨淋湿；部分木板或金属物料运抵工地后，亦会铺设帆布作临时保护，避免碰撞损坏。在泥水等湿作业工序中，工友亦会利用帆布覆盖地面，防止泥浆溅污其他位置。

何赐明表示，未经阻燃处理的普通帆布，其危险程度确较棚网更高。他解释指，棚网由尼龙绳编织而成，网眼较大，属较为疏落的物料；帆布是一整幅密实的尼龙塑胶物料，在相同氧气及温度条件下，可燃物质更多，一旦起火会产生熔滴及高温，火势亦较容易迅速蔓延。

建造业总工会理事长周思杰指，部分维修工程直接将帆布铺设在密竹上，或存在安全风险。

周思杰指出，政府部门现时会定期巡查，严格审查承建商提交的证书及相关检测报告，加上防护物料占整体建筑成本比例不高，承建商铤而走险使用不合规物料的诱因相对较低。

去年底，屋宇署就外墙棚网、防水油布等的阻燃效能，向业界发出「作业备考」。根据《注册承建商作业备考85》（PNRC85），正在兴建、拆卸、改动及加建、修葺或进行小型工程的建筑物于外墙棚架铺设的保护网、保护幕、防水油布及塑胶帆布，须具备符合认可的阻燃效能标准，以阻缓一旦火警发生时火势蔓延。

有地盘已使用阻燃帆布。 受访者提供

阻燃帆布售价较普通帆布高约1倍。 受访者提供

何赐明强调，现时工程如需要使用阻燃帆布，相关物料须送往政府认可的实验所检测。他提到，目前的检验指引豁免了少于三层高的小型棚架，以及个别单位维修的吊棚工程，但他强调，承建商有责任确保工程的安全。

业主及承建商安全意识显著提高

竹棚业香港联会理事长苏天铭坦言，装修及维修工程使用的物料，完全取决于「上家」的要求，在法律未有强制规管的情况下，上家一般不会主动要求阻燃物料，承建商因此大多直接向供应商采购不阻燃的帆布；大火后，业主及承建商的安全意识已显著提高，即使是小型地盘，业主或大判也愿意支付较高成本采购阻燃物料，包括售价贵1倍的阻燃帆布，以减低火警风险。

竹棚业香港联会理事长苏天铭表示，装修及维修工程使用的物料，完全取决于「上家」的要求。

他补充，一般外墙工程中，帆布直接接触火源的机会较低，多年工作经验亦留意到普通帆布虽不阻燃，却非易燃，「掉下的烟头有机会烫穿帆布，但棚架从来没有试过因此着火。」

内地多数使用金属铁网和孔洞铁板取代帆布，惟在香港较难实现。

据了解，内地多数使用金属铁网和孔洞铁板取代帆布，但香港普遍依赖竹棚，在承重及结构安全上比较难以实现。苏天铭强调，当棚架搭建好后，帆布可以顺应棚架结构，避开竹枝，并完全贴紧外墙铺设，这种全面覆盖的防护效果，是其他物料所无法取代。

香港执业安全师学会会长李光升提醒，「阻燃」并不代表「完全不会燃烧」，而是在火源移开后，通常能在4秒内自行熄灭。他表示，若地盘或业主要求使用阻燃棚网，通常亦会同步要求采用阻燃帆布，否则只更换其中一种物料，防火效果将大打折扣。

市面一直有供应阻燃帆布

伍新华指出，阻燃帆布在市面上一直有供应且容易购得，属传统防护物料，承建商向合适供应商订购即可，通常从内地进货。他认为，只要给予业界合理过渡时间，不会对工程进度造成太大影响。他续指，在过去半年，业界已逐步更换阻燃棚网，目前亦正转用阻燃帆布。

业界普遍认同提升安全的同时，无可避免增加成本。何赐明表示，过去大多依赖供应商提供的证书，以证明物料符合阻燃要求；惟PNRC85则要求以每个地盘作为独立单位进行抽样检测。换言之，即使供应商已完成测试，承建商仍需自行将物料样本送往由政府指定认可实验所重新检验。以棚网为例，每个样本的检测费用约需2000元。

李启元则关注，屋宇署巡查期间会抽取样本，但现时未有列明数量，若承建商未有预留足够备用物料，便可能影响工程进度，「整个地盘就要停工了。」此外，承建商须即时以新物料修补被剪开的位置；若补充物料来自不同批次，则有可能需要重新送检。

苏天铭亦表示，承建商需安排人手记录及拍摄抽样过程，并等待检测结果，期间涉及额外的人力及时间成本，亦需额外购入约2成物料，以备抽样检测及日后更换之用。他估计，每个工程项目的起步成本至少增加3至4万元，最终或反映在工程报价上，由市民承担。

业界建议从生产及供应链源头监管

有建造业界人士认为，现行以地盘为单位进行防护物料抽样化验，未必是最理想做法，建议将监管重心前移至生产及供应链源头，从根本确保物料质量。

社会资源拓展学院院长何赐明认为，现时做法有如「要求消费者购买电动车后再自行检验电池」。他认为，产品安全的把关责任应主要落在生产工厂、香港代理商及供应商身上，而非承建商，「生产的工厂必须是合资格工厂，出厂的时候应该检测它的货品，不能鱼目混珠，卖假东西。」

承建商授权签署人协会主席李启元则建议，政府可考虑要求棚网及帆布等防护物料在生产时加设射频识别（RFID）技术，以建立完整追踪机制，同时由本地合资格供应商负责把关，相信有助防止「沟货」，亦减少地盘重复抽样及化验，造成资源浪费。

记者：潘明卉