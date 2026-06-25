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天文台：强雷雨带正影响珠江口一带 料未来一两小时本港部分地区雨势较大

社会
更新时间：21:51 2026-06-25 HKT
发布时间：18:31 2026-06-25 HKT

高空反气旋正覆盖广东沿岸及南海北部。同时，与低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东内陆。

天文台今日（25日）晚上6时半发特别天气提示，指一道强雷雨带正逐渐移近珠江口地区，并预料会在未来两三小时影响本港。

天文台晚上9时40分指，强雷雨带正影响珠江口一带，预料未来一两小时本港部分地区雨势较大。

分区气温
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九天天气预报
九天天气预报

在上午五时，强烈热带风暴米克拉集结在冲绳岛之西南约430公里，预料向东北偏北移动，时速约18公里，横过琉球群岛一带。 同时，热带风暴海高斯集结在冲绳岛之东南约1440公里，预料向西北偏西移动，时速约25公里，横过西北太平洋。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。日间部分时间有阳光及酷热，市区最高气温约33度，新界再高一两度。稍后局部地区有雷暴。吹和缓西南风。

展望明日天气渐转不稳定，周末期间有骤雨及雷暴。随后一两日仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。

高空反气旋会在今日继续为广东带来酷热的天气。随著反气旋减弱及受一道低压槽影响，未来一两日华南有骤雨及雷暴。预料高空反气旋会在下周初再度覆盖广东，该区骤雨逐渐减少，天色好转。预料一道广阔低压槽会在下周中后期影响南海中北部。此外，热带气旋米克拉会在今明两日横过琉球群岛一带，随后靠近日本本州南部，而热带气旋海高斯会移向日本以南海域。

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