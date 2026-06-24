宏福苑听证会︱消防助理处长哽咽：何伟豪有时间逃生但选择救人 为助轮椅婆婆与队员失散

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）举行第五轮第二场听证会。作供的跨部门调查专组组长、消防处助理处长（新界南）于文阳表示，事件中殉职消防员何伟豪接到的任务是到宏昌阁，但他在宏泰阁决定协助一位坐轮椅的婆婆，故与另外两位队员失散，相信其后误以为宏泰阁是宏昌阁，并到宏泰阁25楼，从火场低两层的升降机进入，显示何有跟程序。

指何伟豪及队员都有跟程序 无显示存疏忽

于文阳发言时一度哽咽，重申何伟豪当时身上有满气的气樽，有足够时间自行逃生，但当时何选择了救人。他表示处方会检讨并避免同类事件再度发生。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃引述最终调查报告指，事件中殉职消防员何伟豪进入火场及失散，他与其他两位同行消防员都有跟程序，无显示存在疏忽。

于文阳又表示，火灾造成168人死亡，当中逾九成遗体均在宏昌阁及宏泰阁内寻获，但两座大厦的发现位置有明显分别，宏昌阁大部分死者于单位内发现，仅约24人在公共地方（走廊、楼梯等）找到；相反，宏泰阁则有一半死者丧生在公共地方。

「生口」导致浓烟及热力迅速涌入楼梯 居民被逼折返单位

他指宏昌阁起火位置的光井直接通往两条楼梯，而大厦每五层加装的「生口」导致浓烟及热力在火警初期已迅速涌入楼梯，因此，当居民发现火警后尝试经走廊进入楼梯逃生时，两条楼梯很快已无法使用，被逼返回单位内暂避，故能解释宏昌阁死者大多数在单位内发现。

对于在一般情况下，居民听到火警钟尝试离开单位逃生，于文阳认为是正确，但是否坚持要走，须评估自身状况和位置，倘遇上浓烟应尽快折返单位或寻求庇护。他坦言，事件中很多人因浓烟经「生口」攻入而被困楼梯、加上楼梯出口被杂物阻住「走唔到」。对于有居民乘搭升降机反而成功逃生，于认为是「好特殊的例子」。