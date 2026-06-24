英皇集团主席杨受成与副主席杨政龙同登中国慈善榜 荣获「公益慈善事业领航者」和「公益慈善事业标竿」称号

英皇集团主席杨受成与集团副主席杨政龙今日（24日）在北京举行的「中国慈善榜致敬榜样2026」中，分别荣获颁「公益慈善事业领航者」及「公益慈善事业标竿」称号，杨博士已连续19年获得肯定。同场英皇娱乐艺人惠英红亦获颁「公益慈善事业星力量」，表扬她在演艺及公益领域的突出贡献。「中国慈善榜」由《公益时报》举办，《公益时报》则由民政部主管，中国社会工作联合会主办。

杨受成：让慈善力量生生不息 使仁爱精神代代相传

杨受成超过半世纪恪守慈善初心，关顾社会各阶层需要，在内地及香港共资助兴建十多家长者服务中心和儿童福利院，提供逾3000张床位。早在70年代，他已是「南九龙狮子会」创会会长，其后成立「英皇慈善基金」及「杨受成慈善基金」，专注长者善终服务及青年教育工作。2025年底大埔火灾，杨受成以基金名义联同杨政龙及英皇娱乐艺人总捐款逾3,000万港元。杨受成在中国慈善榜颁奖礼上表示：「我会带著这份信任和荣誉，带领英皇集团，为中国慈善事业的发展贡献力量，让慈善力量生生不息，使仁爱精神代代相传。」

英皇集团主席杨受成（中）获中国社会工作联合会会长陈存根（左）及中国老年保健协会党支部书记、会长闫青春（右）颁发「公益慈善事业领航者」称号 。

英皇集团副主席杨政龙获颁「公益慈善事业标竿」称号 。

杨政龙：希望帮助广大青年向上流动

杨政龙作为「公益慈善事业标竿」，多年来持续为基层发声，尤其关注青年群体。他身兼全国政协委员、北京市政协委员、全国青联常委、北京青联副主席等多项公职，搭建港澳与内地青年沟通桥梁，参与「进校园讲国情」讲座，并带领港澳青年重走长征路，助力增强国家归属感。集团连续两届参与民政及青年事务局实习计划，提供优质实习机会。杨政龙表示：「青年是祖国的未来，我希望帮助广大青年向上流动，同时引导他们用善行回馈社会，让越来越多的青年人成为中国公益慈善事业的中坚力量。」

惠英红：始终怀抱著初心把公益之路走下去

惠英红获颁「公益慈善事业星力量」。她从事演艺事业近五十年，是首位香港电影金像奖最佳女主角及首位获得华表奖优秀女演员奖的香港演员，近年更担任青年电影展导师提拔新人。公益方面，她关注认知障碍群体、长期助养儿童，多次为河南暴雨、西藏地震、大埔火灾等灾害捐款，并常年探访老人院及校园。她在现场分享：「做公益对我来说从来不是工作，是本能。我勇敢尝试不同的人生课题，感恩过往的一切。身为公众人物，希望我们每个人面对困难时不害怕、不退缩，坚强不息。我会始终怀抱著这份初心，把公益之路一直走下去，永不停歇。」

未来，英皇集团将著力构建可持续社会价值生态，让更多长者安度晚年、更多青年收获成长，让商业向善的力量汇聚成推动社会向上发展的不竭暖流。