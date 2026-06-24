双程证福建女遭亲人利用来港开户 认洗黑钱逾6.8亿港元 官考虑毫无得益判囚4年半

23岁持双程证福建女子受堂姐夫唆使来港开户，户口在其不知情下被用以洗黑钱逾6.8亿港元。她承认两项洗黑钱罪，高等法院法官郭启安判刑时指，她被亲戚操纵利用，听从长辈要求来港开户并借出户口，并非案件主脑，也不知悉资金来源。本案涉及金额庞大，其案中角色属低层，并无任何个人得益，法官考虑她初犯、及早认罪及品格良好，判囚4年半。

所开户口曾有多笔资金进出转帐纪录

现年31岁女被告曾燕军承认两项洗黑钱罪，她承认曾于2017年12月8日开立星展银行户口，帐户名称为2017年8月8日注册成立的新晟达贸易有限公司(New Sheng Da Trading Limited) ，被告是公司唯一董事及股东，报称公司业务为纺织品贸易。她申报自己预期每月收付约港币70万元，申报资金来源地为「以色列、德国、越南」。

被告开户时附上双程证及身份证副本，并提交一份合同《棉布料购销合同》，声称新盛达向泉州善美贸易有限公司购买价值人民币11.85万元的棉布。2018年1月15日至2018年10月3日期间，帐户收取港币8.63万元后被全部转走，随后进行13次网上转帐，把港币约5万元转入美元子帐户，又把港币约2万元转至香港公司HYJ Industry。帐户截至2018年10月3日余额为零。

而其美元子帐户在2018年从46个来自杜拜、香港、美国、英国、中国、印度、新加坡等地的帐户共收取255笔存款，总额逾8722万美金，其后分1,773次转帐至来自印度、中国内地、香港、美国、杜拜、厄瓜多尔、越南、台湾、巴拿马、新加坡、阿曼、巴基斯坦、泰国、日本、沙特阿拉伯、印尼、哥伦比亚、巴林、斯里兰卡、乌拉圭、马来西亚、塞内加尔及拉斯海等地的256间公司，金额遭全部转走。

接纳仅受亲人利用毫无个人得益判监4年半

被告2024年4月24日于罗湖入境香港时被捕，在警诫下保持缄默。被告过往未有提交税务纪录，公司在2018/19年度报税时申报零收入，入境纪录显示，被告于公司注册当日人不在港，开户前一日到港，开户翌日离港，直至2018年12月17日再次入境。

辩方资深大律师蔡一鸣求情指，被告受长辈唆使来港开户时年仅23岁，全程并无获取任何个人利益，纯粹充当「傀儡户口持有人」。高等法院法官郭启安考虑被告早于裁判法院认罪，接纳被告并非主脑，仅受亲戚操纵唆摆来港开户，没有直接参与犯罪集团洗黑钱活动，亦不知钱从哪来，认为她案中角色低层。

法官又指，被告过往在福建语言培训机构担任行政主任，品格良好，在福建生活6年间积极参与义工服务，她遭堂姐夫利用及操纵，从而开户借户予堂姐夫，在不知情下协助洗黑钱。她被捕前仅新婚1个月，还押至今26个月，期间把握时间完成多项课程，表现出深切悔意。法官综合考虑案中跨国元素，被告被亲人利用，全程毫无个人得益，判囚4年半。

案件编号：HCCC386/2025

法庭记者：刘晓曦