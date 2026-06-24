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港大医学院引入手术机械人助接驳毫米级血管  已完成48宗手术 助延长医生职业寿命

社会
更新时间：15:51 2026-06-24 HKT
发布时间：15:51 2026-06-24 HKT

为提高精准度，越来越多手术引入机械臂辅助。香港大学李嘉诚医学院临床医学学院外科学系团队引入一个机械人系统，辅助进行「显微外科手术」，即接驳微小血管等精密手术，至今已完成48宗个案，全部病人术后均无出现并发症。团队指，机械人有助避免医生手震问题，提高手精准度，亦有助缩短相关外科医生等培训时间。

港大医学院临床医学学院外科学系临床副教授、玛丽医院头颈及整形修复外科主管周令宇指出，显微外科手术即是「用显微镜做手术」，传统方法中，医生需以显微镜放大5至50倍，以人手接驳血管、淋巴管及神经线等仅0.1至3毫米的组织。此项手术精准度要求甚高的手术，手震问题可说是最大挑战，同时，因医生要迁就显微镜及病人位置，很多时候需于特别姿势做手术，需要医生适应恶劣情况下发挥最高水平，故培训一个显微外科医生需时相当长。

可减省外科医生培训时间

港大医学院透过临床研究方式，于去年引入一款已于外国取得认证的手术机械人，并以该机械人辅助，为48名病人进行显微外科手术，当中包括全球首宗以机械人辅助，为肝移植手术缝合微血管的个案。透过机械人，医生可远距透过萤光幕，操控有防手震功能的机械臂进行手术。周提到，随著医生年纪增长，长时间进行显微手术或会出现肩颈、眼睛问题，而透过系统，不单可解决手震情况，亦能让「医生个寿命可以长少少」，亦可让年轻医生毋须再花时间适应手震及不同姿势做手术的问题，相信可减省外科医生的培训时间。目前医学院有4位医生接受培训后已可进行相关手术。

周亦指出，所有血管及淋巴接驳亦可透过机械人系统辅助处理，惟机械臂长度固定为15厘米，肝移植手术中，若病人体型「厚啲、大啲」则未必适合。

机械臂针对幼至毫米血管及胆管

医学院临床医学学院外科学系临床教授、玛丽医院肝脏移植中心总监陈智仁就说，以往普通外科常见的机械臂会较为「粗身」，而今次的系统就针对幼至毫米的血管、胆管等，因此适合用来接驳，活肝移植中细微的血管，减少医生手震等问题对手术的影响。他续指，一旦活肝移植的血管接驳出问题，严重者可致肝衰竭，而患者亦未必有机会再换肝。他希望未来医管局可为玛丽医院引入此仪器，并将该治疗方案可恒常化。

记者：伍万庭

摄影：吴艳玲

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