「3丹麦」获国际营销大奖 The Drum Awards颁发双重殊荣

长江和记实业旗下欧洲电讯品牌「3丹麦」，近日获国际知名行销奖项The Drum Awards颁发双重殊荣，连获最佳创意银奖及最佳媒介铜奖。凭借别出心裁的营销策略，「3丹麦」以电影水准制作一段长约两分钟的宣传影片。摄制团队亲赴冰海、沙漠等严峻环境实景拍摄，并融合手绘动画，呈现丹麦音乐人Tobias Rahim 与儿子的真实经历——无论身在何方，父子间也能在电话中相见；即使父亲在巡回音乐会途中，也不会错过孩子的睡前故事时间。

是次广告企划的发布方式亦别树一格。影片率先于戏院放映时，已迅速引起广泛关注，深入人心。数据显示，该影片的记忆度高达 98%，在650 个丹麦测试广告中位列榜首。其后，该广告影片透过多个渠道扩大宣传，成功吸引大众目光，触及约达300万人次，相当于丹麦近半数的人口。该企划进一步加强大众对「3丹麦」品牌的正面印象，相较过去五年平均提升53％。

The Drum Awards为全球大型跨领域行销奖项之一，涵盖广告、数码、社交媒体、公共关系等多个范畴。该奖项以其专业评审制度见称，评审团阵容鼎盛，由85位来自多个国际品牌的市场及创意界高层组成，确保评选结果具备高度业界公信力。