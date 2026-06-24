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父亲饮酒忧醉驾著15岁子代揸车 酒后VS无牌驾驶边个严重？大律师亲解构：老窦害咗个仔

社会
更新时间：15:34 2026-06-24 HKT
发布时间：15:34 2026-06-24 HKT

警方周二（23日）晚上在湾仔鸿兴道一带设置路障期间，发现一辆Tesla电动车，沿马师道天桥驶至时左摇右摆，形迹可疑，截停后揭司机竟是年仅15岁的巴裔男学生。初步调查显示，同车的48岁父亲因晚饭时曾饮酒，担忧自己触犯醉驾，竟要求从未驾驶过的儿子代为驾车。最终两人双双被捕，分别涉嫌「无牌驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」、「协助及教唆他人无牌驾驶」及「协助及教唆他人驾驶时没有第三者保险」罪行。

陆大状：「无牌驾驶」罪行虽较轻 惟父亲教唆同样有罪

事件引起社会热烈讨论，有意见认为「无牌驾驶」罪行刑罚较「酒后驾驶」轻，因此父亲考虑后著儿子驾车的被捕风险「较为化算」；亦有声音认为有伦理道德问题，理解父亲担心醉驾，但即使刑罚较轻，也不应要求未成年儿子违法「揸大胆车」。

就这宗罕见的「父子同被捕」案，两项罪行刑罚孰轻孰重？大律师陆伟雄接受《星岛头条》访问表示，一般而言，酒后驾驶性质更为严重，判罚通常会较无牌驾驶重。就「揸大胆车」而言，他解释，涉案少年仅得15岁，在法律上绝对无法取得驾驶执照，案情固然明确。但考虑到犯案者年纪尚轻、「少不更事」，法庭在处理这类未成年人士的无牌驾驶案件时，未必会即时判处监禁。

相关新闻：父亲晚饭曾饮酒忧醉驾 15岁子代揸「大胆车」父子湾仔遇查双双被捕

叹「老害咗个仔」 导致双输

不过在本案中，由于父亲已承认是他要求儿子代驾，因此，陆伟雄相信父亲亦须承担「教唆他人无牌驾驶」及「容许他人无三保驾驶」的罪责。

他亦坦言，今次牵涉法律与伦理的考验，案中父亲明知自己饮了酒不能驾驶，却指使没有车牌的儿子违法代驾，结果是「老窦害咗个仔」。儿子因为听从父亲指示而须承担法律后果，父亲自己亦难逃法网，这是一个绝对的「双输」局面。

他最后提醒，父母的家教及身教至关重要，不但要确保子女不会胡作非为、乱揸「大胆车」，家长自己亦绝不能教唆子女犯法，否则错误决定所带来的沉重代价，将由父子共同承受。

记者：陈俊豪

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