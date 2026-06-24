宏福苑听证会｜火势20秒由低层直扑31楼 专组归纳五大原因酿惨剧

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）举行第五轮第二场听证会。针对大火导致多人死伤，跨部门调查专组组长、消防处助理处长（新界南）于文阳作供时表示，专组归纳出五大原因，第一是火势蔓延极速，火警发生后蔓延异常迅速。初时仅低层可见火光，惟约20秒内，浓烟与火舌已直达31楼，火势在极短时间内沿外墙及通风位置向上扩散，令居民逃生时间大幅缩减。

逃生楼梯被非法改装「生口」 致居民无法逃生

第二是逃生楼梯被非法改装「生口」。于文阳表示，调查发现，宏昌阁、宏泰阁及宏新阁等多幢大厦的楼梯，被违规加装「生口」（额外出入口），方便工人出入。惟浓烟及热力上升时，这些「生口」成为烟火通道，导致相邻楼梯亦迅速被浓烟充斥。听证会上的相片可见，「生口」对上的天花及墙身严重熏黑，甚至有石屎剥落，证明热力已穿透楼梯，令高层居民无法再经此逃生。相比之下，未改装的楼梯墙身及防火玻璃仍保持完好，未有熏黑痕迹。

出口被坠落杂物堵塞 碍逃生及救援

第三是出口被坠落杂物堵塞，于文阳表示，火势向上燃烧时，烧断棚架竹枝的胶条，令著火的竹枝、帆布及其他杂物坠落，堵塞大厦主要出口。以宏泰阁正门闭路电视所见，最后一名市民成功逃生后，现场环境急剧恶化，约一分多钟内火势飘移、浓烟加剧，大量火屑及竹枝跌落，出口完全被堵。居民即使抵达地面，亦无法离开大厦，同时严重阻碍消防员进入灭火及救援。

火警钟被人为关闭

第四，火警钟被人为关闭，于文阳表示，调查证实，大厦的火警钟系统被人为关闭，导致火警发生时未能自动鸣响，居民无法及时获悉警报而疏散，延误逃生时机。

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发泡胶封窗 加速火势兼延误居民察觉火警

最后是发泡胶封窗行为延误察觉火警，于文阳表示，部分单位使用发泡胶封闭窗户，除加速火势蔓延外，更令室内居民无法察觉外围火情，例如宏泰阁居民未能看到宏昌阁大火，因而延迟发现火警，错失宝贵逃生时间。

记者 : 黄子龙 曾伟龙

摄影 : 汪旭峰