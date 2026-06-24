乐风集团被指「挞订」逾6.26亿物业交易 遭投资公司入禀高院索偿
更新时间：13:40 2026-06-24 HKT
发布时间：13:40 2026-06-24 HKT
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43岁乐风集团创办人周佩贤今年5月自杀轻生，乐风集团早前因担保债劵遭入禀追讨近1.3亿元欠款，昨再被投资公司入禀高等法院。乐风集团被指以逾6.26亿元购买物业后「挞订」，投资公司要求法庭下令乐风集团需按《认沽期权契据》完成交易，或直接连本带利支付逾6.26亿元以及损害赔偿。
原告为金御投资有限公司（Golden Victory Investments Limited），被告为乐风集团有限公司（Lofter Group Limited ）。
金御投资有限公司在入禀状指，乐风集团有限公司违反2022年1月25日的《认沽期权契据》（Put Option Deed），遂入禀高等法院向乐风集团有限公司追讨港币626,666,210元，连同损害赔偿及利息，另要求法院或下令乐风集团有限公司继续以港币626,666,210元或法院评定金额，按该《认沽期权契据》购买物业。
案件编号：HCA1071/2026
法庭记者：刘晓曦
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