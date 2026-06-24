竞委会控围标集团违《竞争法》 案件最快2028年审讯 明年3月进行次轮案件管理会议

竞争事务委员会早前指近年冒起的楼宇维修工程围标集团于2022年至2023年期间，于包括大埔宏福苑在内至少11个屋苑及大厦的维修工程招标期间，涉嫌合谋定价、瓜分市场及围标等，违反《竞争条例》。涉案工程遍布港九新界，涉款近7亿港元。竞委会要求竞争事务审裁处裁定20名答辩人违反《竞争条例》下的「第一行为守则」，判处罚款及取消6人的董事资格。案件今于高等法院进行案件管理会议，各方预计案件将在2028年或2029年进行近30日审讯。竞争事务审裁处主任法官夏利士下令答辩方需在7月31日回应竞委会文件，第二次案件管理会议则排期在2027年3月17日。

答辩方下月31日前呈书面回应

竞争事务审裁处主任法官夏利士指明，是日聆讯只就案件进度订立时间表，并非审理案件，而答辩方在近日才收到竞委会大批文件，20名答辩人需时阅读文件及作书面回复，答辩方同意统一在7月31日前向法庭呈交文件。没有律师代表的李伟雄表示他并不熟悉法律，「前几日先收到大批文件」，法官夏利士明白案件复杂，冀他把握此5星期时间草拟回复，另把第二次案件管理会议排期在2027年3月17日进行。

本案申请人为竞委会，20名答辩人依次为张烱权、俊豪建筑工程有限公司、利民创建集团有限公司、顶丰建筑工程有限公司、由刘锡章独资经营的祥利建筑公司、艺林建筑工程有限公司、宏溢营造工程有限公司、玮业发展建筑有限公司、竣鸿工程有限公司、陈健强、周淑霞、李伟雄、萧永康、黄明强、刘永森、魏生旺、黎锦全、陈嘉玉、陈响发和李伟雄。

竞委会控围标集团违《竞争法》。 资料图片

大埔宏福苑。资料图片

竞委会公布的案情指出，涉案楼宇维修工程围标集团由多个工程承办商及中间人组成，主脑张烱权疑首先物色目标工程项目，并选定集团内其他承办商入标。承办商会获安排担任预设中标的「主角」或负责提供掩护式投标的「帮手」，再由主脑亲自或指派其他中间人为它们准备及分发入标价格指示，以「功课」作暗号，担当「帮手」的承办商会依从或参照全部或部分价格指示提交标书，从而协助「主角 」中标。竞委会有合理因由相信有关行为构成属严重反竞争行为的围标、合谋定价、瓜分市场、交换影响竞争的敏感资料，违反《竞争条例》下的「第一行为守则」。

案件编号：CTEA1/2026

法庭记者：刘晓曦