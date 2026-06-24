世界杯2026︱小学原拟办「世界杯之夜」凌晨返校睇四强 最新消息：校方从善如流 改7.12朝早睇八强

四年一度的世界杯风靡全球，正值暑假，有小学亦希望乘著热潮，拟在校内举办「世界杯之夜」，向家长发放通告，有意于7月15日凌晨2时半在校内举行直播四强赛事，让学生体验盛事热烈气氛、促进亲子关系，可是活动在网上流传后惹网民热议，反应两极，有人质疑在凌晨举行并不现实。

「世界杯之夜」反应两极 校方：感谢各界关注

涉事的佛教志莲小学回复《星岛头条》查询时表示，为积极回应及重视社会各界与家长意见，校方将优化于暑假期间举行的「世界杯之夜」活动安排，让更多家长和学生能够亲身参与这项「四年一度」的体育盛事。校方指，日前向家长发出的「世界杯之夜」活动通函，纯属初步家长意向调查。对于今次活动引起各界关注与讨论，校方谨此致谢。校方表示，经仔细考虑并根据家长意向，决定将「世界杯之夜」调整为7月12日（星期日）上午，以同乐日形式举行。

校方希望能使更多家长与子女透过亲子观赛、互动体验及学习摊位等，让大家可以在真实情境中学习尊重、合作、坚毅、欣赏等价值观，同时鼓励学生多做运动、 培养健康生活习惯。校方感谢各界关注，期望与各位继续同行，陪伴孩子健康快乐地成长。

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当日活动通告在网上流传，网民意见两极，有不少网民认为是赞扬活动是满足了自己的「儿时幻想」，称赞「几好，学校肯癫」、「小学整呢个活动又几贴地」、「真系可能一生人得一次嘅体验」、「可以揸正牌唔瞓觉」，亦有人直言「几过瘾，除大学外有几可可以喺学校玩通宵，仲要小学，难得通宵唔会俾人闹」。

不过也有网民质疑活动未必适合小学生，嘲「黐线，校内宿营过夜？」、「玩谢当值老师」、又笑言「破坏亲子关系多啲㖞，要家长凌晨送佢去之后6点又要接走佢」。亦有人考虑到实际交通问题，「2点半地铁已经闩咗啦」、反问「要搭红Van定系通宵巴士？」有网民戏谑「竟然支持学生唔瞓觉？」，随即有人回应「放暑假有几多学生真系咁乖早睡早起」。