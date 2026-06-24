非法喂饲野鸽︱政府：至今发289张定额罚款通知书 野鸽聚集情况已有改善

《2024年野生动物保护(修订)条例》于2024年8月1日生效，将禁止喂饲野生动物的规定扩展至涵盖野鸽。环境及生态局今日（6月24日）回复立法会质询，指由条例生效截至今年5月，已就非法喂饲野鸽行为，发出289张定额罚款通知书。

政府当局指，非法喂饲野鸽的行为具一定隐蔽性，且其时间、地点及手法多变。为加强执法成效，政府已采取多管齐下的策略，包括加强特定喂饲黑点的针对性巡查、提升跨部门协作、善用科技辅助搜证，并配合宣传教育，以提升公众守法意识。自2024年8月《修订条例》生效至2026年5月，各部门就非法喂饲野鸽已发出289张定额罚款通知书。

政府：持续加强科技应用打击非法喂饲

局方引述渔护署的调查数据显示，自《修订条例》生效以来，非法喂饲活动和野鸽聚集情况已得到改善，但政府会继续执法行动和监察情况。

局方又指，自《修订条例》生效起，渔护署委托顾问定期进行全港野鸽数量调查，涵盖约140个统计点。截至2026年第一季，野鸽总数约有10,600只，比2025年同期下跌约一成多；发现有人为喂饲食物余渣的统计点数目为17个，比2025年同期下跌近一半。

政府指，渔护署正持续加强科技应用以打击非法喂饲活动。自2025年9月起，署方开始试用配备人工智能技术的监察系统，辨识野鸽聚集及非法喂饲的情况，收集资讯以提升执法成效。监测系统首阶段于港铁坑口站一带的喂饲黑点试行，署方在2026年3月进一步将监测系统拓展应用至南区及西贡区个别受野鸽影响的私人处所。署方亦正于特定地点试行人工智能巡逻机械人，政府会持续检视应用科技打击非法喂饲的成效，适时作出调整或进一步推展相关措施。