学童自杀︱过去3年近百宗中小学生自杀 九成为中学生 25/26学年至今转介个案已超越上学年

近年学生精神健康问题备受社会关注，在2021至2025年，中小学学生怀疑轻生身亡个案累计达141宗。教育局局长蔡若莲回复立法会议员楼家强书面质询时表示，去年有31宗全港中、小学学生怀疑自杀身亡的个案，而过去三年合共有91宗个案。当中中学生占总个案数目约90%，小学生个案则占约10%；男学生占总个案数目约59%，女学生则占约41%。

去年有31宗中小学学生怀疑自杀身亡个案

蔡若莲指，政府非常重视学生的精神健康，而国际上和本港的相关研究均指出，自杀包括企图自杀是一个复杂问题，由多方面因素互相影响而成，主要来自人际关系，包括家庭、社交或感情方面问题，及个人问题，如学习及学校适应、抑郁情绪及精神病等，而每个个案背后原因不尽相同。

近年学生精神健康问题备受社会关注，在2021至2025年，中小学学生怀疑轻生身亡个案累计达141宗。

25/26学年三层应急机制 截至3月接330宗转介个案 已超24/25全学年

为及早识别和支援有较高自杀风险的学生，政府自2023年12月起在全港中学推行校本「三层应急机制」，并于2025/26学年将机制恒常化在全港中学实施及扩展至在小学四至六年级试行。据回复的数字，截至2026年3月底，由学校或教育局转介的个案为330宗，已超越24/25学年全年的299宗和23/24学年的104宗。

在第三层应急机制方面，蔡若莲指校长可直接将有高自杀风险的学生转介至医管局辖下的精神科专科门诊接受评估及治疗。医管局的专科门诊诊所会实施分流制度，确保病情紧急并需要及早诊治的病人获得优先跟进。

截至今年3月底，医管局精神科服务接获的校长转介个案数目有63宗，当中分流为第一优先类别（紧急）的占11%、第二优先类别（半紧急）则占48%，为校长而设的电话咨询热线查询来电数目为39宗。

蔡若莲表示，教育局鼓励学校采用「全校参与」模式，根据防止学生自杀委员会建议的「普及性」、「选择性」、「针对性」三个层面，透过课程、资讯、活动、培训及专业支援等，促进和照顾学生的精神健康，以及加强支援有精神健康需要（包括有自杀风险）的学生。