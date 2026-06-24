警司涉收贿100万元泄调查资料及顶包 联同女友与弟弟准保释7.16区院答辩

52岁警司梁嘉文与女友2020年至2022年期间，涉嫌收受1名餐饮业商人贿款100万元，披露警方调查商人前妻交通意外的内部资料，以及安排胞弟为商人儿子及自己超速驾驶「顶包」。梁嘉文兄弟与女友一同被控串谋使公职人员受贿、公职人员行为失当、妨碍司法公正等4罪，今早在西九龙裁判法院再讯。控方申请将案件转介至区院审理，获主任裁判官苏文隆批准，3名被告将于7月16日在区院答辩，期间3人续准保释。

梁嘉文被控4罪

任职警司的被告梁嘉文已被停职，被控1项串谋使公职人员接受利益、1项公职人员行为失当、1项作出倾向并意图妨碍司法公正的行为以及1项串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的行为罪。梁嘉文42岁女友刘慧妍被控上述串谋使公职人员接受利益罪名；另外，刘慧妍再连同梁嘉文50岁弟弟梁嘉庆被控上述串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的行为罪。

3人均获准保释，梁嘉文及刘慧妍准各以10万元现金保释；梁嘉庆则以5万元现金保释，期间3人均不得离开香港，须交出所有旅游证件，居于报称地址，不得直接或间接接触控方证人。

梁嘉文任职警司，刘慧妍报称任职商人，梁嘉庆报称任职物业顾问。梁嘉文被控于或约于2021年3月9日在香港，意图妨碍司法公正而作出倾向妨碍司法公正的行为，即煽惑或邀请张运诚在回复香港警务处于2021年3月9日发出的《要求提供司机身份详情通知书》时，明知而作出有关司机身份的虚假陈述；及身为公职人员，即香港警务处警司，于2021年12月18日至2022年3月24日期间（包括首尾两日）在香港，在执行其公职过程中或在与其公职有关的事上，无合理辩解或理由而故意作出不当行为，即将该梁嘉文以其公职身份取得的有关警方交通意外调查（警方档案编号THKI 21027724）的警察内部资料，泄露予张运诚。

梁嘉文兄弟与女友涉串谋妨碍司法公正

梁嘉文与刘慧妍被控串谋使公职人员接受利益罪，指其身为公职人员，即香港警务处警司，及刘慧妍Fiona，于2020年9月1日至2022年3月24日期间（包括首尾两日）在香港，一同串谋，使该梁嘉文，在无合法权限或合理辩解下从张运诚接受利益，即接受形式为金钱的港币100万元馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为该梁嘉文作出或不作出，或曾经作出或不作出凭其公职人员身分而作的一项或多于一项作为（即倾向或保持倾向优待该张运诚）的诱因或报酬，或由于该梁嘉文作出或不作出，或曾经作出或不作出上述作为而接受该利益。

3人再被控于2021年12月9日至2021年12月21日期间（包括首尾两日）在香港，一同串谋妨碍司法公正，即在回复《要求提供司机身份详情通知书》时，明知而向香港警务处作出虚假陈述，表示该梁嘉庆是2021年12月9日在元朗公路（B行方向）邻近路段42-3B号（龙田村）超速驾驶私家车WS5527的司机。

案件编号：WKCC2013/2026

法庭记者：黄巧儿