粤式食肆锐减 「老字号」认证有帮助？业界苦笑用处有限：理得你三四十年 业主一句你就要收档

近日立法会有研究显示，去年本港食肆数量较2018年下跌约1%，中式餐馆成重灾区，当中粤式酒楼菜馆同期数量减少16%。香港餐务管理协会主席梁振华今早（24日）在商台节目表示，传统粤菜占地大、人手密集，加上年轻一代未必喜欢，消费低迷之下行业被蚕食是结构问题。对于其他国家或地区政府会对长期经营的老字号食肆授予指定认证，他苦笑指在香港未必有大作用，皆因食肆营商环境极大程度受制于业主。

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梁振华指，原则上对于任何政府支援业界的措施都欢迎，但单以传统中式粤菜而言，年轻一辈可能一定程度「厌弃咗」，酒楼食肆为求生存，有一部分会「茶餐厅化」，减少人手和空间上的投入，食物「做精致啲」。

至于「老字号」认证，他指本身香港持续50年、品牌可长期维持的老店已不多，「数手指都得出」，通常要长期经营的老店都是拥有自己物业，有一批固定拥趸。他亦坦言香港的情况有别，香港的经营模式极大程度受制于业主，苦笑指：「理得你三、四十年，业主一句说话你都要收档。」