北都｜北都办主任：跨境「三流」便利措施  日后若有需要将逐步扩展至北都全区

政府调整北部都会区专属法例立法建议，目标下月将草案提交立法会，争取年底前通过。北部都会区统筹办事处主任苏惠思表示，最新的微调，原本只限于河套香港园区的物资、数据和资金跨境便利措施，日后若有需要将逐步扩展至北都其他地区。

针对社会关注的跨境要素流通，苏惠思今（24日）在电台节目强调，虽然首阶段便利措施以河套为主，但主体法例较濶已预留框架弹性，日后若有需要，政府随时可透过附属法例将物资流、数据流及资金流等便利措施，扩展至河套以外的北都其他地区。

目标今年内逐步启动小型试点

政府目标在今年内逐步启动小型试点，与内地相关机构紧密沟通，在确保模式可行及完善后，再透过附属法例将安排落实。她举例，若成功将内地的临床试验资源，如新样本跨境流动到河套，将极具吸引力，有助吸引顶尖医药研究企业落户河套。

她称，因应咨询期间收集到的意见，政府微调了条例内容。除了引入创新建筑技术和物料外，亦将具功能性、可持续性及高质素的建筑物料与技术纳入便利范围，以加快北都建设。

简化非保育地带审批 仍设三大把关机制

在简化新发展区土地发展审批程序方面，法例将适用于湿地缓冲区等非保育地带，但不适用于自然保育区、郊野公园、绿化地带等保育地带。对于有意见担心简化程序会引发争议，苏惠思重申，简化并不等于免受监管，政府依然设有严格的平衡保障机制，城规会持续把关，项目仍须向城规会提交申请，申请人必须进行相关的技术评估，及审批前依然保留三个星期的公众咨询期，让市民发表意见。

两亿元城乡共融基金 仅限非牟利机构申请

另外，为推动乡郊旅游，政府拟于北都「城乡共融基金」先导计划下，挑选邻近古洞北新发展区的燕岗及河上乡两条乡村作为试点，放宽乡村式发展的规划限制。她指，目前正与乡事委员会等相关持份者商讨细节，初步构思只要丁屋符合规划要求，村民即可申请改建。

对于有议员质疑先导计划的申请门槛过高，苏惠思澄清，改变村屋用途与两亿元的「城乡共融基金」属两项独立措施。她强调，两亿元基金规定必须由非牟利机构，如慈善团体、根据公司条例注册的非牟利社团等提出申请，目的是为确保公帑善用。政府评估目前市场上有大量机构符合此资格，并不认为门槛过高。



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