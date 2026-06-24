宏福苑听证会 ‧ 持续更新｜专家袁国杰指若采合规格的阻燃棚网：基本上火灾不会发生

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）举行第五轮第二场听证会，听证会有3人作供，包括政府委任的消防工程专家、香港城市大学建筑学及土木工程学系建筑工程讲座教授袁国杰、 消防处分区指挥官（机场） 杜志荣，以及跨部门调查专组组长、消防处助理处长（新界南）于文阳。

6月24日听证会重点：

3名专家证人今日作供，包括香港城市大学建筑学及土木工程学系建筑工程讲座教授袁国杰、 消防处分区指挥官（机场） 杜志荣，以及跨部门调查专组组长、消防处助理处长（新界南）于文阳。

测试燃烧宏志阁棚网，蔓延速度和幅度远比阻燃棚网快和大，非阻燃帆布大部分烧掉。

袁国杰指出，若宏福苑当时采用合规格的阻燃棚网，认为「基本上火灾不会发生」。

专家指火势非线性发展 是几何式发展

【11:35】代表委员会的大律师俞匡庭问及，模型只有三层高，热释放率是29兆瓦，流体力学模拟的热释放率是700兆瓦，是否出于烟囱效应。袁国杰指，烟囱效应是其中一个因素，因有很多燃烧物质气化，热力向上升，将周边空气扯入，令热释放率增大；当火势发展，31层的燃烧物搭加起来，会大更多；而火势去到高层时，亦会有木板、踢脚板、帆布、棚网被热力气化，故火势不是线性发展，是几何式发展。

俞又问及风力和湿度对于四川模型应用于模拟宏福苑是否有影响，袁指，实验时风力不如宏福苑，但部分日子的湿度相近，而湿度对实验影响不大，故四川实验适合分析宏福苑情况。

被问及可否推断起火源是大或小，袁国杰指，研究中无法分析宏昌阁可燃物料有多少，但任何火都是由小变大，会经过细火阶段，若细火周边有可燃材料，就烧著其他东西，像交棒般将火交予其他燃烧物，故相信细火阶段已可燃烧其他燃烧物，而今次火警中开始时没有人发现，只有火焰滴落，相信火势初阶很可能是细火。

专定指若采合规格的阻燃棚网：「基本上火灾不会发生」

【11:34】袁国杰指出，若宏福苑当时采用合规格的阻燃棚网，认为「基本上火灾不会发生」。反之，由于现场使用了非阻燃物料，火势蔓延会极为迅速，根据其计算，火焰约在三分钟内便会由起火点直达大厦天台。

委员会主席陆启康追问是否代表合规格的棚网不会燃烧。袁国杰：「喺我们的计算中，确实系咁」。

袁国杰亦解释当日火势垂直蔓延极快的原因，强调帆布是关键因素。他认为，若使用阻燃帆布，能有效避免火势沿大厦外墙向上扩散，又提及在其中一场实验中，即使起初只点燃小火，但宏志阁的棚网样本亦「烧清光」。

大火当日风速达24公里 火势出现「向上飘移后再向下沉降」现象

【11:00】袁国杰表示，大火当日大埔吹东南偏东风，时速24公里。他强调，时速24公里的风力并非低风速，对火灾的扩散有显著影响。研究团队将相同风力条件纳入模拟系统，探讨风流经建筑物特定位置后的移动模式，借此预测火势可能的走向与路径。

结果显示，低层、中层及高层的风速因地面摩擦力而有所差异，袁国杰表示，低层风速较慢，但仍有流动；高层风速则明显加快，气流带动效应更强。研究亦发现，若火源位于高层或中层，火势极易受气流牵引，飘向邻近大厦，且坠落点多集中于两栋建筑之间的空隙。

值得注意的是，火势虽受风力带动，但因燃烧物本身具重量，会出现「向上飘移后再向下沉降」的现象。高层产生的火龙，在高速风带动下飘至特定位置后，会因进入低层慢风区而滞留，若接触到可燃物如棚网或平台杂物，极易引发新火点。研究亦指，大量火舌随风飘散，不断撞击建筑外墙棚网或其他可燃纤维，掉落至平台后若遇易燃物，便会形成二次起火。

研究进一步比对宏昌阁当日的烟流轨迹，发现出现明显的卷入式气流，模拟计算亦呈现相同涡旋形态。该区域风速虽有经过但相对减慢，一旦火势飘入此处，便可能下沉坠落，故可解释为何104、105号单位接连出现火点。

31层高大厦热释放率达700至800兆瓦

【10:55】袁国杰指，在三层高宏福苑模型中，模拟的凹槽内热释放率可达29个兆瓦，推断31层高的全尺寸大厦的热释放率达700至800兆瓦。在实验中燃烧物遇热会燃烧更快，火势「后期发展成一条火龙，三层楼都一条火龙」，最后竹支全部烧尽。而模拟室内玄关和厨房位置的物品最终亦烧尽，竹枝跌落，火舌亦非常多，但实验时处于半密封，现场风力不大，故火舌飘得不远，但在宏福苑情况，可以飘远。

而模型墙壁背面没有设走火楼梯，但有在模型背后有设置木板模拟走火梯「生口」，最终木板烧掉，烟和火涌入，反映逃生梯不能使用。

测试燃烧宏志阁棚网 蔓延速度和幅度远比阻燃棚网快和大

棚网方面，袁国杰测试了内地市面没有证书的棚网、阻燃棚网、以热力令棚网老化达至非阻燃的棚网，以及在宏志阁地下未使用及外墙的棚网。实验中对比阻燃棚网和宏致阁棚网，阻燃棚网在一段时间后熄灭，宏致阁棚网燃烧速度和反应更大，烧到顶后整幅棚网烧尽。

袁国杰指，观察到宏志阁棚网的蔓延速度和幅度远比阻燃棚网快和大，亦严重过非阻燃棚网，实验结果显示宏致阁棚网没有阻燃性质。

帆布方面，比较阻燃帆布和非阻燃帆布，后者接近宏福苑使用的帆布，阻燃帆布燃烧一便便熄掉，非阻燃帆布大部分烧掉，显示非阻燃帆布有更大火灾风险。

发泡胶板方面，单独燃烧发泡胶板时有火焰滴落，亦会整块跌落并燃烧，可点燃其他物品。

模拟走火梯的环境的两层高模型中，当两层均放置防火玻璃，燃烧时开放一面的温度仅为30至40度，若地下一层换成铝塑板，开放一面的温度可达605度。

非阻燃棚网亦有二次引燃情况，持续时间达35分钟至2小时47分钟，甚至可点著竹支和踢脚板。

搭建三层楼高实体模型 模拟宏福苑光井位置及周边单位的墙壁、窗门

【10:30】袁国杰表示，团队邀请四川轻化工大学消防与安全学院，搭建三层楼高的实体横向窗格结构，模拟宏福苑光井位置及周边单位的墙壁、窗门，重点检视大厦外墙棚网、发泡胶窗户遮盖物及帆布等物料在火场中的表现，并透过三层楼高的全尺寸光井模型，尝试还原火势急速垂直蔓延的物理机制。

袁国杰表示，团队按大厦平面图设置了四层层板，层板上放置踢脚板、木板等，以模拟工作平台上的杂物堆积状况；同时铺设棚网，还原地盘施工期间外墙被网布近乎完全密封的场景。袁解释，旨在观察棚网与其他物料在点火后的火焰传播路径，以及光井结构对烟囱效应的加乘影响。他续指，虽然无法完全复制31层高的大厦，但该模型已能提供关键的燃烧过程可视化资料，目前实验已取得初步燃烧数据，包括火焰温度、热辐射强度及烟气流动轨迹，将纳入最终调查报告，为日后修订建筑防火规范提供参考。

【10:05】由政府委任的消防工程专家、香港城市大学建筑学及土木工程学系建筑工程讲座教授袁国杰，除参与本次大火调查外，亦曾参与2016年迷你仓火灾的调查工作。在跨部门调查专组中，他以独立专家身份，主要负责提供火灾科学相关的实验及分析，并有份撰写最终调查报告及其中的专家章节。

记者︰黄子龙、曾伟龙

