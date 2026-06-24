每日杂志｜ 1600中小学生曾缺课 倡设「预警」防辍 及早辨识频繁迟到请假 提早主动介入

距离暑假不足1个月，正值家校支援缺课及具潜在辍学倾向学生的关键缓冲期与观察期。据教育局最新数字，上学年共有近1680名小学及初中（15岁或以下）学生缺课。有社福界人士指，辍学是渐进的过程，即使官方和坊间有不同服务，支援模式仍待优化，鼓励学校建立「预警机制」，辨识连续缺课7天前出现迟到、频繁请假等「隐形缺课」讯号的学生，提早主动介入。有社工亦言，学童渴望没有压力的理解和陪伴，建议家长善用暑假，了解子女不想上学的真正原因，让他们重新与社会和朋辈连结。

部分年轻人在完成中三课程后转往修读职业训练局等培训课程。

学生连续缺课7个上课日，不论缺席原因，学校都必须按既定程序及指引向教育局呈报，局方亦有接获社会福利署和衞生署等其他政府部门的转介个案。

根据教育局提供的最新统计数字（见表），上学年共有1679名小学及初中（15岁或以下）学生缺课，人数在过去5个学年呈现下跌趋势；15岁以上或已完成中三，需教育局主动跟进的缺课学生及未继续接受教育的人数，上学年有1037人。

辍学是渐进过程 有迹可寻

相关数字与过去公布的数据相距甚大，以2023至2024学年为例，过去数据指缺课人数达5572人，创9年新高，而最新数字仅为1813人，两者相差超过3倍。教育局指，以往传媒报道或提问所指的数字，实际上包含核实后毋须主动跟进的15岁以上或已完成中三个案，而且他们在一般学校接受必须的普及基础教育后，可依照个人能力及兴趣选择其他升学路向，例如报读不同的课程（如职业训练局、TEEN才再现、非常高校等），因此把报读课程数字包括在内并不符「缺课」原意。

人数有所下跌，惟仍有学生站在缺课和辍学的边缘。就6至15岁学童而言，缺课和辍学的原因众多，包括生病、情绪或心理问题、家庭问题（如家长婚姻问题、精神健康受困，或带同子女间歇离港）和不良生活习惯（如沉溺上网、隐蔽行为）等。

香港游乐场协会「非常学堂」计划主任黄妍颖形容，辍学并非一夜之间发生，而是渐进过程，从迟到早退、出现焦虑，到间歇请假、请长假拒绝上学，至社交退缩，最终可能走向自我封闭，「青年逐渐失去对人生的掌控感与自主意识。」

8.4%学生有「隐性疏离」风险

现时，教育局有既定的缺课通报机制及缺课组跟进，各组织的驻校社工亦有联系缺课组并商量介入方案，但有社福界人士指出，面对近年增加且日趋复杂的缺课个案，现行的支援模式仍待优化。

香港小童群益会曾进行「缺课背后－学童无声的讯号」中学生缺课研究2025。 受访者提供

香港小童群益会助理总干事黄颖琴指，目前学校仅需在学生连续缺课7天或以上才通报，但往往此前已经出现迟到、频繁请假或课堂焦虑等「隐形缺课」讯号。她鼓励学校建立「预警机制」，提早主动介入。

今年2月至3月，香港基督教服务处进行了「中学生学校生活连结程度调查」，访问1958名中一至中五的学生，25.5%受访者表示「不喜欢」校园生活，近64%学生更指面对中度至重度的家庭功能障碍。团队另根据中大教育行政与政策学系谭伟明教授提出的「在校隐性疏离」简化测量指标进行分析，发现有8.4%学生具「隐性疏离」风险，即每12人便有1人正响起辍学前的警号。

香港基督教服务处发现有8.4%受访学生具「隐性疏离」风险。

团队列5大风险因素 吁多留意

团队列出5大「学校隐性疏离」的风险因素，包括曾遭受校园欺凌、有特殊学习需要、受情绪困扰、缺乏社会支援（朋辈）和家庭支援。团队列出「风险因素清单」予学校和同工参考，若学童经常在小息或午饭时间独处、迟到次数明显高于班上大多数同学、在课余时间很少与同学联系，亦甚少参与课外活动等，校方需多加留意。

该组织儿童及青少年服务服务总监蔡慧仪指，相关学生或属「安静」的一群，未必被视为优先支援的高危个案，但没有明显的行为问题，不等同没有需要。她建议从学校、家庭和社区3大层面，帮助具「隐性疏离」风险的学生面对生活负面经历，重建社交圈子和学校连结。

黄妍颖亦言，尽管有不同措施支援有学习及情绪需要的学童，但归根究柢教育框架仍过度依赖统一评核标准，忽略多元评估；普遍社会的竞争气氛，令学生和家长担心不进行「填鸭式」操练便会落后，但过多补习令学生无暇探索兴趣，加剧精神健康危机。她建议学校加强早期识别机制和精神健康专业支援，并推动更多弹性学习路径，「辍学不单是孩子的问题，而是家庭、学校和社会共同面对的挑战。」

建议家长善用暑假 增进关系

距离暑假不足1个月，黄颖琴坦言，现时正是关键的缓冲期与观察期。她指出，学生渴望没有压力的理解和陪伴，建议家长放下追问的急切，把目光从「上课出席率」转移到「孩童的心理健康」，让子女按个人步伐抒发，「缺课只是表征，孩子内心的呼救才是核心。」她说，家长可善用暑假与子女重建关系，了解他们不想上学的真正原因，并把假期作为「转换点」，在没有上学压力下调整作息和心理，与子女共同规划低压力、非学术的兴趣活动，让他们重新与社会和朋辈连结。

香港小童群益会助理总干事黄颖琴鼓励学校建立「预警机制」。 受访者提供

至于学校层面，黄颖琴认为校方应弹性处理学生在期末考试、补考或升留班的安排，减低学生的「期末焦虑」，避免施加过大的人际或学业压力，「防止他们彻底放弃。」黄妍颖同意指，学校可在暑假前安排小型的生涯规划、自我认识或情绪支援活动，帮助有潜在辍学风险的学生重建对学校的归属感。

教育局回复指，局方一向十分关注学童接受教育的权利，接获学校通知缺课个案后会立即跟进，与学校和家长联络，并由「缺课个案专责小组」监察每宗个案的进展，按需要协助学校采取适切措施跟进。局方强调，要让学生持续接受教育，需要各持份者通力合作，尤其家长必须明白子女接受学校教育的重要，确保他们定时上学。

局方补充，现时以多管齐下、跨专业的措施对缺课现象及早介入，积极与学校合作、加强沟通，尽早处理缺课或辍学个案，并透过分享良好做法，如推动「全校参与」模式处理缺课问题，亦鼓励加强关爱校园文化，以正面的训辅方式强化师生关系及朋辈支援。

坊间NGO支援缺课学生 近4成受助人重回正轨

坊间有众多支援缺课学生的服务，有非政府组织（NGO）提供过渡性服务，当中近4成受助学生重回正轨，无奈服务受资源和区域所限，盼官方增拨资源，让更多学生受惠。

香港游乐场协会自1996年成立「非常学堂」，为全港首个专为12至20岁辍学或缺课青少年而设的支援服务。计划主任黄妍颖指，传统学校社工服务主要在校内提供个案跟进，受时间及学校制度限制，较难深入处理已严重缺课的学生；服务采用离校密集支援模式，提供具安全感的环境，让学生暂离原有压力源头，专注情绪调适、自我重塑及家庭支援。

香港游乐场协会的「非常学堂」支援12至20岁辍学或缺课青少年。 受访者提供

「去标签化」 兴趣为本发掘潜能

此外，香港小童群益会亦有提供学校社会工作服务、「携晴计划」、青少年综合服务中心和青少年外展社会工作队等支援。据该会数据显示，有39%的缺课学生在接受服务后已无缺课，当中16%已复课或准备复课、11%转读职业训练课程，以及6%已中六毕业等，成效反映学生对相关服务模式接受度高。

该会助理总干事黄颖琴说，体验式与兴趣导向的实践及社交情境，较传统服务更多元与个人化，团队深信「支援缺课」不等于强逼学生立即返回传统课堂，学生会在低压和自主空间内，连结处境相似、有共同兴趣的同伴，慢慢重拾规律和动力；相关计划强调「去标签化」，并以兴趣为本发掘学生的能力，「当他们重拾自信与安全感，自然会主动思考未来的前路。」

然而，服务当中的「携晴计划」主要经学校社工转介，受资源所限，只能在特定区域的中心进行，对于有焦虑、社交恐惧或低动机的缺课学生来说，「跨区」是巨大的屏障。她指，有学生连踏出家门也有困难，遑论乘搭长途车跨区参与活动。她盼望推动地区化发展，降低学生的出门「门槛」，并善用地区网络，更有效连结当区家校互助网络及社区资源，做到「早发现、早介入」。

记者：仇凯瑭