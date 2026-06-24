Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致天晴 局部地区有骤雨 市区最高气温约33度

社会
更新时间：06:06 2026-06-24 HKT
发布时间：06:06 2026-06-24 HKT

受高空反气旋影响，广东地区天色大致良好。

在上午五时，强台风米克拉集结在冲绳岛之西南偏南约710公里，预料向北移动，时速约12公里，大致移向琉球群岛一带。

本港地区今日天气预测，大致天晴，但局部地区有骤雨。日间酷热，市区最高气温约33度，新界再高一两度。吹和缓西南风。

展望明日天气仍然酷热，局部地区有骤雨。星期五及周末期间天气渐转不稳定。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

受高空反气旋影响，今明两日广东仍然酷热。随著反气旋减弱及受高空扰动影响，本周后期华南有骤雨及雷暴。预料高空反气旋会在下周初再度覆盖广东，该区骤雨减少，天色好转。预料一道广阔低压槽会在下周中后期影响南海中北部。此外，热带气旋米克拉会在未来一两日大致移向琉球群岛一带，而热带气旋海高斯会移向日本以南海域。

 

最Hit
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
12小时前
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮
公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮
时事热话
9小时前
星岛申诉王｜港女旺角餐厅遇硬闯半裸走光 恶男拒道歉反发难图「郁手」
申诉热话
11小时前
郑嘉颖传「小器」老婆换人「影婚照」拉黑玩梗网民 陈凯琳35岁生日爆公关灾难急发文拆弹
郑嘉颖传「小器」老婆换人「影婚照」拉黑玩梗网民 陈凯琳35岁生日爆公关灾难急发文拆弹
影视圈
9小时前
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
饮食
15小时前
世界杯2026｜C朗拿度六届有「士哥」创历史 超越尤西比奥成葡萄牙世杯入球王。美联社
世界杯2026｜C朗拿度六届有「士哥」创历史 梅开二度助葡萄牙大胜乌兹别克
足球世界
4小时前
商场「雨伞除水器」被嘲终极废物？网民：「当觉得自己很没用，看看这东西！」有人目击超呕心用途...｜Juicy叮
商场「雨伞除水器」被嘲终极废物？网民：「当觉得自己很没用，看看这东西！」有人目击超呕心用途...｜Juicy叮
时事热话
14小时前
王祖贤素颜「睡房私密镜头」流出 加拿大豪宅设礼佛室 大露台远眺市景
王祖贤素颜「睡房私密镜头」流出 加拿大豪宅设礼佛室 大露台远眺市景
影视圈
2026-06-21 12:00 HKT
英超│曼联拒绝追价斟马迪奥斯费南迪斯 坚持精明转会原则
足球世界
13小时前