天文台｜大致天晴 局部地区有骤雨 市区最高气温约33度

受高空反气旋影响，广东地区天色大致良好。

在上午五时，强台风米克拉集结在冲绳岛之西南偏南约710公里，预料向北移动，时速约12公里，大致移向琉球群岛一带。

本港地区今日天气预测，大致天晴，但局部地区有骤雨。日间酷热，市区最高气温约33度，新界再高一两度。吹和缓西南风。

展望明日天气仍然酷热，局部地区有骤雨。星期五及周末期间天气渐转不稳定。

分区气温

九天天气预报

受高空反气旋影响，今明两日广东仍然酷热。随著反气旋减弱及受高空扰动影响，本周后期华南有骤雨及雷暴。预料高空反气旋会在下周初再度覆盖广东，该区骤雨减少，天色好转。预料一道广阔低压槽会在下周中后期影响南海中北部。此外，热带气旋米克拉会在未来一两日大致移向琉球群岛一带，而热带气旋海高斯会移向日本以南海域。