从经验累积到知识共享 解构百年供电可靠之道



香港大部分的社会及经济活动，都在17楼或以上进行；港岛区总长逾7千公里的供电网络，绝大部分深藏在地底。要在一个城市活动高度集中于高空、电网深藏地底的环境中提供稳定电力，从来并非理所当然。关键之道，在于以「预防为本」，辅以「快速恢复」。

《港灯：电力可靠的百年承诺》工程专著，凝聚百多年工程实践，汇集一代又一代港灯工程师的智慧与经验。为业界提供借鉴，免走弯路；助学界翻阅案例，春风化雨；为大众揭开港灯百年来在供电稳定上的孜孜努力。

这本工程专著的诞生，源于对知识承传的深思。编纂之初，本拟整理配电系统设计与运作经验，作为内部参考；惟在梳理过程中发现，当中不仅是操作实务，更蕴含工程思维与创新方法。最终，这部原属内部的工程笔记，转化为面向业界的专著，旨在抛砖引玉，促进交流；提供参考，免走弯路。全书以「深厚传承 ．持续创新」为核心理念，聚焦中压及低压配电系统的建设与营运，呈现电网如何随科技演进，不断优化，支撑城市发展。

预防为本：化被动为主动

港灯多年维持「六条九」（99.9999%）的世界级供电可靠度，背后是一套结合持续创新与严谨工程精神的管理模式。早前港灯举办《港灯：电力可靠的百年承诺》工程专著捐赠暨分享会，向业界、学界及公众，分享历经百年淬炼的工程智慧。香港大部分配电电缆铺设于地底，以减低天气等外在因素影响，却令设备状况较难直接监察。一旦出现老化或受损，若未能及早识别，便可能引发供电事故。为此，港灯由传统「故障后处理」，逐步转向以「预防为本」的资产管理模式。 透过定期检测、建立电缆健康评估模型，并制定电缆「三高指数」等分析工具，结合近年引入的人工智能与大数据应用，工程团队得以更早识别出有潜在风险的电缆，并采取具针对性的改善措施。这一转变成效显著，以11千伏电缆故障个案为例，由过往每年约80宗，下降至近年约30多宗，充分反映预防性管理在提升系统稳定性方面的关键作用。

即使防范措施完善，突发情况仍难完全避免。此时，关键在于——如何迅速恢复供电。面对社会对供电稳定性日益提升的期望，提升复电效率，尤为重要。

快速恢复：将影响减至最低

港岛地形复杂、道路狭窄弯多。为应对相关挑战，港灯采取「化整为零」与「化零为整」两项策略：一方面透过分散式流动配电设备，提升调配灵活性；另一方面利用并联运行技术，整合中小型流动发电机供电能力，加快电网复常。

结合港灯自主研发的流动电池储能系统与电源切换技术，在条件许可下可实现近乎无感的临时供电转换，能大大减低对市民的影响。

由实战到洞见：解构可靠供电的关键思维

秉持「预防为本」理念，港灯工程团队运用人工智能、大数据及电缆分析工具，提前识别风险，把握改善先机。

面对突发情况，港灯结合流动供电设备与智能调配技术，务求做到「快速恢复」，减低对市民的影响。

工程专著捐赠仪式上，工程团队剖析「六条九」供电可靠度背后的运作逻辑，核心在于「自己问题、自己解决」，加上「针对痛点、对症下药」。早于上世纪80年代，港灯已着手自主研发配电自动化系统，从零建立核心能力。目前监测系统主要涵盖高压及中压电网，低压网络监测一向被视为技术上的「盲点」。

针对这一情况，港灯近年积极发展低压电网监察，乃全球少数在此领域作出系统性投资的电力企业之一。成功关键不仅在于技术本身，更在于将经验转化为系统化能力。

另外一个关键痛点在于电缆管理。地底电缆「不会说话」，出现问题亦难以及早察觉。透过分析长年数据，工程团队逐步建立由测试、评估至预测的整合方法，使高风险电缆能在早期被识别。面对近年极端天气的挑战，团队亦引入实时监察系统，按缓急调配资源。这些源于实战、融于创新的工程洞见，正是支撑港灯电网稳定可靠的关键所在。

本报记者