简朴房︱「新进场」业主纷纷抢先改装进行认证 㓥房业主普遍持观望态度

《简朴房条例》规定分间单位日后需经由「指明专业人士」认证，有关人士包括注册建筑师、指定界别的注册专业工程师和注册专业测量师，其中注册工程师及测量师王子达是其中一员，早前已完成逾30宗简朴房改装认证。他接受《星岛》访问时表示，要求他认证的业主均是「新进场」、将完整单位分间的个案，平均每个分间单位的工程、购置家具、加装电表和冷气等费用近15万元；现存㓥房亦有不少业主向他查询认证详情，惟大部分人对新制度持观望态度，至今仍未接获㓥房改装简朴房要求认证的个案。

估计市场上有逾半㓥房符合简朴房最基本要求

注册工程师及测量师王子达估计，市场上有逾半㓥房符合简朴房最基本要求，只需进行小型改装，又预料《条例》宽限期过后，将会有3成㓥房业主离场。不过，由于分间单位回报率相当可观，租金收入可提高近两、三成，扣除开支回报仍高达7厘，加上不断有外地劳工、学生来港租住，预期未来租务市场仍然旺盛，不少个案「未装修完已经（出）租哂」，故此预计同期亦将有约1成业主「入场」放租。

房屋局日前在网站上载简朴房样板房的核证报告样本，当中展示九龙城启德道37号8楼简朴房样板房入口配有防烟封条自掩门的相片。 房屋局网站

房屋局日前在网站上载简朴房样板房的核证报告样本，当中展示九龙城衙前塱道68至72号3楼D室简朴房样板房窗户的相片，并列明尺寸。 房屋局网站

至于㓥房改建简朴房费用，王子达指每个㓥房情况不一，「有啲无厨房，有啲无厕所」，难以一概而论，当中有部分个案的改装费用低至3至5万元，但要由「一㓥三」变为「一㓥二」；有个案因需要加装洗手间，费用显著上升。

对于业主李先生数年前装修时没有保留相关文件，被「指明专业人士」建议「扑烂」重新装修，王子达说若业主未能提供装修的相关证书，专业人士难以凭空认证，例如：「一幅30年前（建成）嘅砖墙，我点证明佢阻燃？」而专业人士透过其资格为业主重新认证，亦可能需要额外收费。

另外，房屋局早前将两个简朴房样板房的专业人士核证报告样本上载至专题网站，取代原有虚构单位的样本报告。测量师学会建筑测量组主席黎嘉文表示，对比虚拟报告，真实案例及其照片可帮助业主和装修师傅更清楚相关指标和拍照纪录的规格。

黎嘉文续指，测量师学会有逾150名会员参与简朴房认证工作，目前收到数百宗查询，并陆续增加，惟实际展开认证或工程的个案较少。至于政府估计每个简朴房核证服务费约3,500元起，她说估算价钱与市场现况相若，若个案较复杂，则会按实际咨询工作量而增加收费。

相对有逾万个已登记分间单位，黎嘉文指认证个案仍属少数，建议政府邀请物业代理等组团参观简朴房样板房，以及公布已认证简朴房的清单，料有助提高业主尽早认证的意欲。

黎嘉文又指，有业主为节省工程费，打算自行动工改装单位，有机会未能满足政府规定，稳妥起见，应先聘请专业人士作评估、测试及认证。她提醒，若业主光顾认证及工程「一条龙」服务，需要留意负责人士是否具专业条件，以及工程合约中有否隐藏收费。

立法会议员梁文广认为，政府公布的指明专业人士名单中，有人未必愿意做简朴房认证，建议政府列出可提供认证的专业人士清单，并提供工程认证收费的参考价格，以提高资讯透明度，吸引业主参与认证。

记者 伍万庭 曾伟龙