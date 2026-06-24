新闻追击｜《星岛》专访㓥房营运者 有人看好市场抢先认证登记 有人因装修费高考虑「退场」｜简朴房

《简朴房条例》于今年3月实施，房屋局截至5月15日接获逾3000宗住宅单位宽限期登记申请，涉及近1.1万个分间单位，但仅接获4宗已符合居住标准的单位认证申请，有关数据似反映不少㓥房业主对单位改装简朴房迟疑未决，甚或打算放弃出租分间单位，或对未来简朴房市场供应造成深远影响。为了解普遍业主看法，《星岛》记者专访看好简朴房市场、率先申请认证的营运人，他认为劣质㓥房被淘汰会令市场供应减少，日后分间单位最低租金会增至5,000元以上，租金收入将增加；另一名已退休业主指出，早年为收租养老改建单位出租㓥房，装修标准应符合条例要求，但经咨询后获悉，因未能提供以往装修文件，难以通过认证，被建议将单位「扑烂」重新装修，惟每个分间单位工程费高逾15万元，价格难以接受，故此会静观其变，若装修费在宽限期结束前仍未大降，唯有「退场」。

每个分间单位平均装修成本约3万多元

简朴房经营者协会主席陈显熹的公司协助大业主管理约700多个分间单位， 其中1个单位已率先提出简朴房认证申请，为4宗认证申请个案之一。他表示，其管理的单位多数无需进行太大改动，估计每个分间单位平均装修成本约3万多元，至于一些较旧的唐楼单位或需较大改动，正考虑放弃装修，占其公司管理的单位约1成。

陈显熹认为，随著《简朴房条例》(下称《条例》)实施，部分劣质㓥房单位会被淘汰，市场供应将减少，惟内地学生、专才对租住市场需求殷切，加上其管理的单位多数毋需大改装，租客不用迁走，故对租赁市场和公司前景感到乐观。

《条例》实施后，陈预计未来月租4,000多元的「套房」将消失，变成最低5,000元起跳，至于其公司管理的单位，平均租金7,000至9,000元，相信日后会上调约1成租金，又预期放租一年半可赚回装修成本。

有㓥房业主因装修费逾15万元而却步

近年退休的李先生（化名）是对单位改装简朴房迟疑不决的其中一名㓥房业主。他表示，5、6年前将深水埗区一个800呎单位「一㓥五」出租，每间㓥房月租5000至6000元，装修时已在墙身、厕所等已加装防火砖、防水层，装修应符合《条例》要求，但因未有保存当年的装修文件，遂咨询负责简朴房认证的专业人士，对方建议「扑晒佢再做」，确保「每一样嘢跟足」，又指初步估算其单位每间简朴房的装修费高逾15万元。

李指出，房屋局早前公开展示的两间简朴房样板房，装修费仅2.5万及5万元，但其单位的装修费远高于此，令他大失预算，故此暂时保持观望。

根据《条例》，目前仍处于 1 年登记期（今年3月1日至明年2月28日）内，随后会有 36 个月宽限期，已登记业主可获豁免触犯「出租未认证单位」的刑事罪行，以安排单位进行改造工程。李表示，初步打算明年2月底截止前登记，其后3年若装修费仍未大减，只好将㓥房还原为完整单位放租，届时租金收入将减少，对退休生活造成一定影响。

房屋局回复查询时表示，简朴房制度由今年3月1日起推展，同步接受分间单位的宽限期登记申请，以及符合最低居住标准的分间单位作简朴房认证申请。而简朴房最低标准是基本、实事求是的要求，并预留一定弹性，例如容许窗户面向四面围封的天井、容许「黑厕」等。装修工程只须符合制度的基本标准，便可申请获得认证，若分间单位原本环境并非极度恶劣和狭小，改造成本是务实。

据政府估计，约有3成现存分间单位需进行大规模改建，例如改动间隔、新建厕所等，以满足最低标准要求；余下约七成的单位则预计可透过较简单的执修便可达最低标准。政府亦察悉市场于过去数月陆续出现提供「一站式」认证服务，已知有近30间供应商推出相关改造工程和核证套餐，惟工程费因个别单位情况而定。另外，市场上亦有部分装修工程公司可提供每单位2万多元起的改造工程，当中包括加装灭火器、申请并安装独立水电表等。随著市场加深认识，预计未来亦会调节出更实惠的服务收费。

解说方面，房屋局指会联同6队区域服务队持续举办简介会或研讨会，于地区层面向分间单位租户和业主等讲解制度规定及相关认证申请安排，同时向专业团体、业界讲解最低标准的细节。就分间单位政策、简朴房制度规管范围，以及相关的登记和认证申请程序等事宜，业主或营运人可向分间单位专责小组查询；而个别分间单位的具体个案事宜，例如如何改造单位以符合最低标准，则可直接咨询指明专业人士。

记者 伍万庭