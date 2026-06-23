Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港书展7.15起湾仔会展举行 主题「文创传承．旅悦人生」 设互动装置测文旅风格

社会
更新时间：17:37 2026-06-23 HKT
发布时间：17:37 2026-06-23 HKT

第36届香港书展「文化沙龙」将于下月15至21日在湾仔会展举行，并联同香港运动消闲博览及零食世界两大展览同期进行。贸发局今日（23日）公布，今年书展以「文创传承．旅悦人生」为主题，期望鼓励读者通过阅读，探索传统文化在当代社会的传承和创新。市民更可一票到访三大展览，享受阅读、运动及零食选购的乐趣。

书展主题：「文创传承．旅悦人生」

贸发局副总裁古静敏表示，三大展览有来自近30个国家及地区、超过770家展商参加。书展是每年出版商、作家、读者和广大市民热切期待的阅读文化盛事，今届主题为「文创传承．旅悦人生」，「旅游用我们的五官体验到不同地方的风土人情，而阅读可以在纸上旅程，也可以穿越时空，细阅不同的地域和历史文化」，期望鼓励读者通过阅读，探索传统文化在当代社会的传承和创新，并通过文化和生态旅游，深度体验人文和自然的美，在旅途中丰富人生视野、滋养心灵。

「世界文艺廊」互动装置测文旅风格

配合书展「文创传承．旅悦人生」主题，「世界文艺廊」带来「揭开文学心度游」展览，以「本地眼」和「世界眼」双重视角贯穿四大体验区。当中设有六组互动装置，市民只要回答三条简单问题，便能测出自己的文旅风格，例如是城市随笔者、文学记录者和寻迹研究员等9种风格，并会推介相应的书籍和香港深度游的路线。

书展亦设有八大讲座系列，包括「年度主题」、「名作家」、「英语及国际阅读」、「国际视野」、「儿童及青年阅读」、「本地文化及历史」、「写意生活」及「心灵励志」，邀请世界各地的作者与读者分享及交流。

设内地云南主题展馆

去年大受欢迎的「文创空间」今年将继续举行，福建展团、杭州展位及香港展商集古斋，将带来当地非遗工艺、特色文创产品及IP精品等。中国内地出版展馆今年集合49个内地出版单位，带来约2万册精品图书；并以云南作主题省，以「同饮一江水，共读万卷书」为主题，展现云南多元的民族文化、独特的生态环境和独具魅力的文旅资源，让香港读者在书香中走近云南，感受「有一种叫云南的生活」。赛马会亦将设置主题展区，透过各项「寓学于乐」的互动体验，启发大众建立健康积极的生活。

信和推「悦读．幸运赏」 并助基层家庭观展

每年书展大会均与不同机构合作，推广阅读文化。今年信和将首次于书展推出「悦读．幸运赏」活动，鼓励市民于书展发掘喜爱的书籍，享受阅读乐趣，凡消费满指定金额，即可参加活动并获赠礼品。同时，信和亦会安排部分「社区客厅」的基层家庭参观书展及挑选书籍，让更多有需要的家庭共享阅读的乐趣。香港中华出入口商会及教联会继续组织「我们一起悦读的日子」，带领基层学生参观书展并资助购买读物；新鸿基地产的「新地齐读好书」亦会邀请基层家庭的同学到书展参观及参与场内文化活动。

至于同期举行的运动消闲博览涵盖多元运动体验、健身产品及学游活动，鼓励市民培养健康生活习惯，亲身感受运动与消闲结合的乐趣。其中香港游乐场协会今年将新设「好动体能之塔」，让市民率先挑战不同难度的机关障碍；另有受本地市民欢迎的多个运动参展商，例如健身、匹克球及跑步。

此外，「零食世界」亦有近30个国家及地区、超过1,300款环球特色零食，既有本地产品如手工花生酥、大豆副产品DoDidDust豆脆，亦有创新及健康零食如冻干夹糖、高蛋白脆片。

上届89万人次入场  冀今年突破去年人次

古静敏表示，虽然上届书展因台风而暂停一天，但首四天市民踊跃参与，达89万人次入场，期望今年可突破去年人次。问及今年若遇上恶劣天气有何安排，她指去年的经验，提早开放早上时段及延长下午时间各1小时，但有参展商反映提早开放早上时段帮助不大，故希望今年「天公做美」有好天气。

她亦提醒，参展商需要遵守展会规则和香港法例，而场内销售的书籍和展品不可以带有淫亵、不雅和暴力成份，亦不可侵犯版权，以及不利国家安全。过去曾有参展商或书店被拒绝参展，她称，任何活动在筹备期间均有机会参展商的申请是不被接纳，并不评论个别个案，而书展不时提醒参展商需遵守参展商守则、展览会规则及法例，亦无预先审查书商。

记者：何姵妤

摄影：何家豪

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
23小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
10小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
7小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
9小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
5小时前
百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。黄大仙区友fb
百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！
社会
5小时前
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
7小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
8小时前