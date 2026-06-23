香港书展7.15起湾仔会展举行 主题「文创传承．旅悦人生」 设互动装置测文旅风格

第36届香港书展「文化沙龙」将于下月15至21日在湾仔会展举行，并联同香港运动消闲博览及零食世界两大展览同期进行。贸发局今日（23日）公布，今年书展以「文创传承．旅悦人生」为主题，期望鼓励读者通过阅读，探索传统文化在当代社会的传承和创新。市民更可一票到访三大展览，享受阅读、运动及零食选购的乐趣。

书展主题：「文创传承．旅悦人生」

贸发局副总裁古静敏表示，三大展览有来自近30个国家及地区、超过770家展商参加。书展是每年出版商、作家、读者和广大市民热切期待的阅读文化盛事，今届主题为「文创传承．旅悦人生」，「旅游用我们的五官体验到不同地方的风土人情，而阅读可以在纸上旅程，也可以穿越时空，细阅不同的地域和历史文化」，期望鼓励读者通过阅读，探索传统文化在当代社会的传承和创新，并通过文化和生态旅游，深度体验人文和自然的美，在旅途中丰富人生视野、滋养心灵。

「世界文艺廊」互动装置测文旅风格

配合书展「文创传承．旅悦人生」主题，「世界文艺廊」带来「揭开文学心度游」展览，以「本地眼」和「世界眼」双重视角贯穿四大体验区。当中设有六组互动装置，市民只要回答三条简单问题，便能测出自己的文旅风格，例如是城市随笔者、文学记录者和寻迹研究员等9种风格，并会推介相应的书籍和香港深度游的路线。

书展亦设有八大讲座系列，包括「年度主题」、「名作家」、「英语及国际阅读」、「国际视野」、「儿童及青年阅读」、「本地文化及历史」、「写意生活」及「心灵励志」，邀请世界各地的作者与读者分享及交流。

设内地云南主题展馆

去年大受欢迎的「文创空间」今年将继续举行，福建展团、杭州展位及香港展商集古斋，将带来当地非遗工艺、特色文创产品及IP精品等。中国内地出版展馆今年集合49个内地出版单位，带来约2万册精品图书；并以云南作主题省，以「同饮一江水，共读万卷书」为主题，展现云南多元的民族文化、独特的生态环境和独具魅力的文旅资源，让香港读者在书香中走近云南，感受「有一种叫云南的生活」。赛马会亦将设置主题展区，透过各项「寓学于乐」的互动体验，启发大众建立健康积极的生活。

信和推「悦读．幸运赏」 并助基层家庭观展

每年书展大会均与不同机构合作，推广阅读文化。今年信和将首次于书展推出「悦读．幸运赏」活动，鼓励市民于书展发掘喜爱的书籍，享受阅读乐趣，凡消费满指定金额，即可参加活动并获赠礼品。同时，信和亦会安排部分「社区客厅」的基层家庭参观书展及挑选书籍，让更多有需要的家庭共享阅读的乐趣。香港中华出入口商会及教联会继续组织「我们一起悦读的日子」，带领基层学生参观书展并资助购买读物；新鸿基地产的「新地齐读好书」亦会邀请基层家庭的同学到书展参观及参与场内文化活动。

至于同期举行的运动消闲博览涵盖多元运动体验、健身产品及学游活动，鼓励市民培养健康生活习惯，亲身感受运动与消闲结合的乐趣。其中香港游乐场协会今年将新设「好动体能之塔」，让市民率先挑战不同难度的机关障碍；另有受本地市民欢迎的多个运动参展商，例如健身、匹克球及跑步。

此外，「零食世界」亦有近30个国家及地区、超过1,300款环球特色零食，既有本地产品如手工花生酥、大豆副产品DoDidDust豆脆，亦有创新及健康零食如冻干夹糖、高蛋白脆片。

上届89万人次入场 冀今年突破去年人次

古静敏表示，虽然上届书展因台风而暂停一天，但首四天市民踊跃参与，达89万人次入场，期望今年可突破去年人次。问及今年若遇上恶劣天气有何安排，她指去年的经验，提早开放早上时段及延长下午时间各1小时，但有参展商反映提早开放早上时段帮助不大，故希望今年「天公做美」有好天气。

她亦提醒，参展商需要遵守展会规则和香港法例，而场内销售的书籍和展品不可以带有淫亵、不雅和暴力成份，亦不可侵犯版权，以及不利国家安全。过去曾有参展商或书店被拒绝参展，她称，任何活动在筹备期间均有机会参展商的申请是不被接纳，并不评论个别个案，而书展不时提醒参展商需遵守参展商守则、展览会规则及法例，亦无预先审查书商。

记者：何姵妤

摄影：何家豪