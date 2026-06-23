宏福苑火灾后发评论 遭消防处6工协会联合声明谴责 冼国林入禀高院提告诽谤

叶问之子叶准的徒弟、兼艺人王祖蓝舅父冼国林于大埔宏福苑火灾后，在社交媒体发布评论文章和视频，其后消防处6个工协会发表联合声明，指冼作出失实言论及予以谴责。冼昨亲自入禀高等法院提申索，控告6个消防处工协会及其主席和执委等人诽谤。冼在入禀状指，他是一名知名爱国人士，但该联合声明却指责他「以灾乱港」，暗示他为国家敌人，令他面临因违《国家安全法》而被调查的风险，更令家人也受到损害，现要求被告刊登致歉和更正声明、并作出赔偿。

冼国林入禀控告78名被告 当中包括香港消防主任协会等

原告冼国林，他入禀控告共计78名被告，当中包括香港消防主任协会、香港消防处救护主任协会、香港消防控制组职员会、香港消防处职工总会、香港消防处救护员会、香港消防退休人员互助会有限公司，以及上述各组织的主席、副主席、秘书和执行委员等成员。

大埔宏福苑去年底发生五级火，夺去168条人命。资料图片

冼国林在入禀状称，他自2019年成为知名及备受尊敬的社会事务评论员，并以「冼师傅讲场」之名营运多个社交媒体频道，包括一个有14.2万人订阅的YouTube频道、一个有6.2万人追踪的Facebook帐户、及一个有15.2万人追踪的微博帐户。

冼称他作为爱国评论员，以其亲中立场、及对香港的破坏分子直言不讳而闻名，在2019年至2020年间，面对来自暴徒的个人安全威胁，仍展现出勇气和坚定的爱国精神，表达对香港政府的支持及坚持发表观点。透过社交平台上的努力，他与消防处建立稳固关系，更在2021年应消防处前助理处长的要求，授予歌曲《千尺浪》的版权，用于制作视频表彰消防员的贡献。

大埔宏福苑火灾发生后，冼国林在社交媒体发表相关评论和视频。但在去年12月25日，6名被告组织透过代理人，导致一份载有各被告标志的《联合声明》在报章和网媒等公共社交媒体平台发布，并在香港消防控制组职员会、香港消防处救护主任协会及香港消防处救护员会的Facebook群组发布。

该《联合声明》提到，冼透过「消防高官朋友」收到内部WhatsApp讯息及指控消防处处长处理决策不当，指冼作出失实言论和指控、企图误导巿民等。惟冼在入禀状强调，他确实有收到相关WhatsApp讯息，并已保存WhatsApp截图作证。

《联合声明》又提到不可能使用直升机投掷水弹，因会产生气流而加剧火势。冼则称，此说法属虚假，消防处在1987年曾使用直升机投掷水弹灭火，原理与高空掷水弹扑救山火一样。冼又指尽管对消防策略可能存在意见分歧，但声明中指控的严重性并不合理，被告行为显示出恶意，意图将他逼入绝境及制造寒蝉效应。

该《联合声明》亦指责冼国林利用不实言论「以灾乱港」，并散布假资讯挑衅社会矛盾。冼指此言论具有极其严重的诽谤含义，暗示他为国家敌人，使他面临因违《国家安全法》而被调查和检控的风险，更令他和家人受到实际损害，此「以灾乱港」指控构成恶意虚假诽谤。

冼重申，他长期发表爱国爱港文章和视频，是一名知名爱国人士，被告等人恶意将他标签为「以灾乱港」，此举完全出于恶意，其主要意图是灭声和公开羞辱。冼亦指该声明内的诽谤言词降低了他在一般人心中的评价，导致他被人回避和疏远，遭到憎恨、蔑视和嘲讽，并虚假地指控及暗示他可能触犯国安法。

冼又强调，宏福苑火灾难导致168人不幸丧生，并使超过70人遭受严重烧伤及持续心理创伤，1900多个家庭受影响。在公众利益层面，必须确保相关问责不会透过诽谤手段而令评论员噤声。

此外，冼称因遭诽谤遭受严重精神痛苦和焦虑，其14岁女儿在此前视他为爱国英雄，现遭同学询问他是否与香港政府有麻烦、是否面临拘捕或检控等，女儿同学的家长也指示子女与她保持距离，令女儿受情绪困扰，感到不快乐及抑郁。

冼的妻子也一直为他对社会的贡献及其爱国立场感到自豪，现因目睹冼被恶意标签为「反社会」，遭受严重精神痛苦及失望，亦同样遭受社会尴尬，并与若干朋友疏远。

冼现提出申索，要求被告在一份香港中文报章、一份香港英文报章、及一份内地中文报章刊登致歉和更正声明，而该致歉同时向灾难受害者作出，并应分发至被告曾发布《联合声明》的所有媒体机构、或以法庭认为合适的方式处理；并要求法庭下令被告删除有关冼的诽谤言论、禁制被告进一步发布诽谤言论、向冼支付名义或象征式损害赔偿、及按弥偿基准支付讼费。

另外，入禀状提到冼去年7月被颁令破产，他在提出此申索前曾去信破产管理处，获书面回复指诽谤属个人性质，故毋须执行及信托人同意，冼可继续自行提出申索。冼亦拟向法庭申请许可，在不提供讼费保证的情况下继续诉讼，指他的经济困难不应成为寻求司法公正的障碍。

案件编号：HCA 1062/2026

法庭记者：王仁昌