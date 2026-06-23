本港上月消费物价指数按年升2% 电力及燃气等升6.6%幅度最高

政府统计处今日（23日）公布2026年5月份的消费物价指数。根据综合消费物价指数，2026年5月份整体消费物价与一年前同月比较上升2.0%，较2026年4月份的相应升幅（1.7%）高。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在2026年5月份的按年升幅（即基本通胀率）为1.9%。2026年5月份的按年升幅扩大，主要是由于进出香港交通费和套装旅游费用的升幅加快，以及医疗衞生服务费用上升所致。

早前油价急升 将在未来数月继续影响燃料相关项目

政府发言人表示，5月基本综合消费物价指数按年上升1.9%，较上月的1.6%加快。燃料相关项目的价格继续加快上升，其他主要组成项目的价格压力仍然大致受控。

展望将来，尽管近期中东地缘政治紧张局势有所缓和，带动国际油价回落，但早前油价急升的影响将在未来数月继续传导至消费物价内与燃料相关的项目。与此同时，由于其他方面的价格压力大致稳定，这应有助保持整体通胀维持温和。政府会继续密切监察相关发展。

在各类综合消费物价指数组成项目中，价格在2026年5月份录得按年升幅的类别为电力、燃气及水（上升6.6%）、交通（上升5.1%）、杂项服务（上升5.1%）、杂项物品（上升2.9%）、烟酒（上升2.5%）、住屋（上升1.1%）、衣履（上升1.0%）、外出用膳及外卖（上升0.8%），以及基本食品（上升0.4%）。

另一方面，综合消费物价指数在2026年5月份录得按年跌幅的类别为耐用物品（下跌1.2%）。

截至2026年5月止的12个月，综合消费物价指数较一年前同期平均上升1.4%，甲类、乙类及丙类消费物价指数的相应升幅分别为1.6%、1.4%及1.3%。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，相应升幅则分别为1.3%、1.2%、1.2%及1.2%。