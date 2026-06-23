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骨灰瓮被盗案｜涉串谋他人以先人骨灰瓮勒索家属巨款  五旬汉被控两罪还柙9.3再讯

社会
更新时间：14:31 2026-06-23 HKT
发布时间：14:31 2026-06-23 HKT

去年5月惊爆疑有贼人盗窃骨灰瓮，五旬汉涉嫌接收骨灰瓮赃物，及后串谋他人勒索先人的家属交出巨款，以换回先人的骨灰。五旬汉早前被控串谋勒索及交替的企图处理赃物罪，案件今（23日）早在区域法院再讯，辩方表示已收到相关文件，申请将案件押后至9月3日再讯，待进一步与控方商讨，获法官严舜仪批准，期间被告继续还柙。法庭就本案颁布禁言令，禁止公开事主身分及背景，免受二次伤害。

54岁被告曹国军，须由普通话传译协助，被控于2025年5月10日至25日期间，在香港及其他地方，与其他人一同串谋，为使他们自己或另一人获益，或意图使另一人遭受损失，而以恫吓方式，不当地要求死者的家人交出款项，以取回载有死者骨灰的骨灰瓮。

曹国军另被控交替控罪为企图处理赃物罪，指他于2025年5月25日在香港，知道或相信某些货品是赃物，即载有死者骨灰的骨灰瓮，而企图不诚实地收受赃物。

案件编号：DCCC1791/2025
法庭记者：黄巧儿
 

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