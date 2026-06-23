Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁商场派710万优惠券 6.29中午12时开抢 消费满800元送300元优惠券

社会
更新时间：14:16 2026-06-23 HKT
发布时间：14:16 2026-06-23 HKT

港铁商场宣布推出夏日购物狂欢活动，旗下多个商场将大派总值710万港元的电子优惠券，并于6月29日中午12时起在MTR Mobile应用程式开抢。此外，活动期间更推出消费满额送优惠券、Mastercard卡签账夹彩蛋游戏，以及由多位人气歌手演出的晚间音乐会，为市民带来丰富的消闲体验。

6月29日中午开抢2.2万份电子优惠券

港铁商场（6月23日）宣布，夏日购物狂欢活动正式启动。备受欢迎的「一Click即抢」活动将于6月29日中午12时准时开抢，合共派出总值710万港元、超过2.2万份电子优惠券。

MTR Mobile会员只需于6月29日中午12时起登入MTR Mobile应用程式，点选「优惠」页面内的「一Click即抢」活动，即有机会以先到先得形式免费领取电子优惠券。是次活动奖赏包括HK500港铁商场时装及指定美容品牌电子优惠券，以及合共HK300港铁商场指定电子优惠券。

港铁商场与Mastercard携手推出「限定惊喜加码」活动。顾客于2026年7月4日至8月30日期间的星期六及星期日，在特定商场购物，有机会参加夹彩蛋游戏一次。
港铁商场与Mastercard携手推出「限定惊喜加码」活动。顾客于2026年7月4日至8月30日期间的星期六及星期日，在特定商场购物，有机会参加夹彩蛋游戏一次。

消费满800元送300元 联乘Mastercard签账玩夹彩蛋

除了「一Click即抢」外，「夏日大激赏」推广活动亦将登场。由2026年7月1日至8月31日，MTR Mobile会员在德福广场、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、围方、THE SOUTHSIDE 及连理街的参与商户（超级市场及服务类别除外），以电子货币单一消费满HK800并成功赚取MTR分，即可获赠合共HK300港铁商场指定电子优惠券。

港铁商场与Mastercard携手推出「限定惊喜加码」活动。顾客于2026年7月4日至8月30日期间的星期六及星期日，在德福广场、青衣城、PopCorn及围方的任何商户以合资格Mastercard卡单一签账满HK$500或以上，即可于同日参加夹彩蛋游戏一次，有机会赢取Mastercard彩蛋公仔或指定港铁商场现金券。

52周晚间音乐会 人气歌手轮流献唱

除了丰富的消费奖赏，港铁旗下多个商场将会于52周内，每周轮流举办不同类型的音乐表演活动。其中，PopCorn将于6月26日、7月3日及10日举办「Night Lounge」晚间音乐会，邀请多位本地乐坛新晋及人气歌手，包括丘蓝、Kirs、曾傲棐、许靖韵、泳儿、女团VIVA及乐队Locksmiths开锁佬等，亲临商场带来精彩演出，并与歌迷近距离交流。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
20小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
7小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
4小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
6小时前
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
19小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
21小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
18小时前
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
时事热话
23小时前