港铁商场派710万优惠券 6.29中午12时开抢 消费满800元送300元优惠券

港铁商场宣布推出夏日购物狂欢活动，旗下多个商场将大派总值710万港元的电子优惠券，并于6月29日中午12时起在MTR Mobile应用程式开抢。此外，活动期间更推出消费满额送优惠券、Mastercard卡签账夹彩蛋游戏，以及由多位人气歌手演出的晚间音乐会，为市民带来丰富的消闲体验。

6月29日中午开抢2.2万份电子优惠券

港铁商场（6月23日）宣布，夏日购物狂欢活动正式启动。备受欢迎的「一Click即抢」活动将于6月29日中午12时准时开抢，合共派出总值710万港元、超过2.2万份电子优惠券。

MTR Mobile会员只需于6月29日中午12时起登入MTR Mobile应用程式，点选「优惠」页面内的「一Click即抢」活动，即有机会以先到先得形式免费领取电子优惠券。是次活动奖赏包括HK500港铁商场时装及指定美容品牌电子优惠券，以及合共HK300港铁商场指定电子优惠券。

港铁商场与Mastercard携手推出「限定惊喜加码」活动。顾客于2026年7月4日至8月30日期间的星期六及星期日，在特定商场购物，有机会参加夹彩蛋游戏一次。

消费满800元送300元 联乘Mastercard签账玩夹彩蛋

除了「一Click即抢」外，「夏日大激赏」推广活动亦将登场。由2026年7月1日至8月31日，MTR Mobile会员在德福广场、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、围方、THE SOUTHSIDE 及连理街的参与商户（超级市场及服务类别除外），以电子货币单一消费满HK800并成功赚取MTR分，即可获赠合共HK300港铁商场指定电子优惠券。

港铁商场与Mastercard携手推出「限定惊喜加码」活动。顾客于2026年7月4日至8月30日期间的星期六及星期日，在德福广场、青衣城、PopCorn及围方的任何商户以合资格Mastercard卡单一签账满HK$500或以上，即可于同日参加夹彩蛋游戏一次，有机会赢取Mastercard彩蛋公仔或指定港铁商场现金券。

52周晚间音乐会 人气歌手轮流献唱

除了丰富的消费奖赏，港铁旗下多个商场将会于52周内，每周轮流举办不同类型的音乐表演活动。其中，PopCorn将于6月26日、7月3日及10日举办「Night Lounge」晚间音乐会，邀请多位本地乐坛新晋及人气歌手，包括丘蓝、Kirs、曾傲棐、许靖韵、泳儿、女团VIVA及乐队Locksmiths开锁佬等，亲临商场带来精彩演出，并与歌迷近距离交流。