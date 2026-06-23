百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！

百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。继本月初富荣花园分店拉闸，结束在该区的的服务后，有网民上载图片指，竹园商场百佳超市，亦将于6月29日同街坊「讲Bye Bye」。

网民在facebook「黄大仙区友(黄大仙，新蒲岗，钻石山，慈云山......)」群组上载图片，图片所见，百佳贴出结业告示。公告明确表示竹园商场百佳分店将于6月29日同大家「讲Bye Bye」，并感谢顾客多年支持，同时建议街坊可转移至区内邻近的其他分店继续购物。百佳即推出两大「结业」优惠，包括凡购买肉类／海鲜／冷冻或急冻食品满100元，即减10元，优惠期由6月23至29号。同时推出送94折券等优惠，可以于6月30日至7月13日在慈云山中心或慈正邨百佳分店使用。

货架及冻柜内食品几近被清空

网民认为竹园广场分店结业是预料之事，早在贴出通告之前，已有网民拍摄到店内的货架、冻肉柜几近被清空的情况，蔬菜架上的货物亦所剩无几，怀疑正为结业进行最后准备。

翻查资料显示，百佳超级市场今年半年内，连同月初在内的富荣花园分店，已先后有4间分店结业，分别是开业30年的大窝口邨百佳、西贡市中心分店以及香港仔田湾商场分店；但同时亦于柴湾康翠台等地开设全新分店并推出开幕优惠。

网民分析百佳结业两大原因

对于百佳竹园广场的结业，网民的反应不一，有网民慨叹「住咗竹园都有廿年。睇住啲舖一间一间咁执。到依家连百佳都话要执…」但亦有网民分析结业的原因。归纳网民的意见，竹园广场百佳结业的原因可归纳成两个。首先，竹园广场除百佳超级市场外，亦有惠康超级市，认为在竞争之下，一定有「一间要走」；另外，亦有网民指百佳内部冷气不足「热到核爆」，怀疑与坏冷气有关。