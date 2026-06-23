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油价急升｜澳门经科局消委会会见石油业界　跟进补贴情况及敦促调整油品价格

社会
更新时间：12:10 2026-06-23 HKT
发布时间：12:10 2026-06-23 HKT

为应对全球油品价格波动，纾缓居民生活压力及中小微企的营运成本，澳门特区政府于5月10日及25日分阶段推出临时性的「柴油价格补贴计划」及「石油气及汽油价格补贴计划」早前推出临时性的「柴油、汽油及石油气价格补贴计划」，为期两个月，以组合拳的方式及时短期纾困、稳定民生所需。澳门经济及科技发展局与消费者委员会日前（22日）会见石油业界，跟进「价格补贴计划」的执行情况。

价格补贴计划推出后，澳门经科局持续派员巡查澳门本土燃料销售场所，就油品的供销、储存记录及票据等进行检查，计划实施至今整体运作顺畅。澳门经科局和消委会并与澳门石油业供应商进行会议，重申业界在计划实施期间，必须确保交易计费系统运作正常，严格按照要求在零售价上先扣减原有的全部客户优惠，再扣除政府补贴。

此外，因应近期国际地缘政治局势渐趋平稳，澳门经科局在会上再次敦促业界尽快按照国际油价走势，调整澳门燃油产品的零售价，回应工商界诉求及社会期望。澳门特区政府将继续密切关注油品价格变动情况，持续收集油品的国际价、进口价、本澳以及邻近地区零售价，并进行分析监察。同时，继续与业界保持沟通，协调业界稳定本澳燃油价格及供应。

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