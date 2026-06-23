粤式酒楼锐减一成六 议员促专项资助业界创新：再不革新大家会后悔

近日立法会一份研究显示，去年本港食肆数量较2018年下跌约1%，中式餐馆成重灾区，当中粤式酒楼菜馆同期数量减少16%；至于日式餐馆、茶饮店等则逆市扩张。自由党饮食界立法会议员梁进今早（23日）在一个电台节目中表示，疫后社会饮食文化改变，更多人选择叫外卖又或以简单便捷的方式用餐，影响食肆经营，建议政府针对饮食业推出专项资助以助业界创新，坦言若粤式不革新，最终大家都会后悔。

梁进表示，粤式酒楼是香港文化的一部分，要继续保留其价值，有需要思考如何令他们有创新或转变，而香港一直没有饮食专项计划，举例科技券、数码转营等计划都是为了一篮子的企业，很多时业界申请后都不知自己要做甚么。他以南韩为例，当地一直会思考，如何将自己的文化输出，打造全球美食，又指上海亦推动鼓励性的措施，要求餐厅做好衞生、餐厅专用聚集街，认为香港在这方面政策落后。

京沪餐厅数量增 黄家和：外省客来港有影响

餐饮联业协会会长黄家和在同一节目表示，粤式酒楼跌幅一成六，主因是近年少了很多年青人光顾，且多了很多不同竞争，同时2018年旅客有6000万人，2025年不足5000万人，少了两成人来港，都有一定影响。

报告亦显示，香港的京沪餐厅不跌反增，黄家和认为这是与越来越多外省客来港相关，指他们在香港都会找湖南、四川等北方食物为主，同时近年多了年轻人及市民北上消费，都将内地饮食文化习惯带回香港，觉得有新鲜感，反而粤式酒楼营运模式较为传统，因此业界必须思考新菜式或营运方式以吸引年轻人，要在此再下功夫。

他又指，不少特色小店通过社交媒体宣传，吸引内地游客或市民打卡，但至今仍未看到有酒楼通过社交媒体做大力宣传，相信这方面要从整体营运角度去看，加大力度推动市场宣传推广。

他更举例内地有中华老字号项目，由政府推广特别的餐饮企业，让他们的文化及产业去承传，认为特区政府都需要在这方面著墨，协助香港有名的老字号品牌改变经营，以及投放更多资源去扶助或协助非遗与食相关的产品，令到普通市民、游客可以去选购。

记者：郭咏欣