天气酷热｜今日多区气温近35°C 天文台料明日市区最高达34°C

高空反气旋正为广东地区带来大致良好及酷热的天气。天文台今日（23日）指出，本港多区最高气温近35°C，预料明日（24日）天气仍然酷热，市区最高达34°C。而高温触发的骤雨及雷暴正影响广东西部沿岸，周四（25日）部分时间有阳光，日间天气酷热，稍后局部地区有骤雨及雷暴。

天文台预料今午及晚上天气部分时间有阳光，局部地区有骤雨。下午酷热，气温介乎29°C至33°C，今晚大致多云，吹和缓西南风。

受高空反气旋影响，未来一两日广东仍然酷热，明日（24日）天气大致天晴，但局部地区有骤雨，日间酷热，气温介乎29°C至34°C；周四（25日）部分时间有阳光，日间天气酷热，气温介乎29°C至33°C，稍后局部地区有骤雨及雷暴。

随著反气旋减弱及受高空扰动影响，本周后期华南有骤雨及雷暴，周五（26日）天气大致多云，有几阵骤雨及局部地区有雷暴，日间短暂时间有阳光，气温介乎28°C至32°C；周六（27日）大致多云，间中有骤雨及雷暴，气温介乎27°C至31°C。又预料高空反气旋会在下周初再度覆盖广东，该区骤雨减少，天色好转，下周一（29日）起，部分时间有阳光。

天文台预料，一道广阔低压槽会在下周中后期影响南海中北部。此外，热带气旋米克拉会在未来两三日大致移向琉球群岛一带，而热带气旋海高斯会移向日本以南海域。在正午12时，超强台风米克拉集结在冲绳岛之西南偏南约840公里，预料向西北偏北移动，时速约10公里，大致移向琉球群岛一带。