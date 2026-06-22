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东涌线延线︱钻挖机「羲和」贯通西段来回方向铁路隧道 向2029年完工目标迈出关键一步

社会
更新时间：21:00 2026-06-22 HKT
发布时间：21:00 2026-06-22 HKT

港铁东涌线延线项目取得重大进展。港铁今日（22日）宣布，隧道钻挖机「羲和」已成功贯通东涌西段来回方向两条铁路隧道，标志著西段工程正式进入路轨铺设及机电安装阶段，向2029年通车目标迈出关键一步。

「羲和」直径约7.3米，重约1000吨，以钻挖方式建造隧道，有效减低对社区影响，钻挖时同步安装预制隧道壁，提升工程效率及安全性。「羲和」于去年初启动，同年10月完成往东涌西站方向隧道钻挖。其后，港铁团队克服东涌西站工地空间限制，以创新方法首次进行钻挖机原地掉头工序，减少大型吊运及地面运输，并展开返回东涌站方向的隧道钻挖。

港铁公司行政总裁杨美珍（右五）、港铁公司项目及工程拓展总监邓辉豪（右四）、运输及物流局副局长廖振新（左五）、路政署铁路拓展处处长梁少江（左四）、港铁公司总经理-大屿山及新界南工程项目彭立航（左二）、立法会议员陈学锋（右三）、立法会议员陈家珮（左三）、离岛民政事务署专员莫望尘（右二）、东涌乡事委员会主席黄秋萍（右一）及香港宝嘉建筑有限公司董事总经理姚柏伟（左一）与工程团队一同见证东涌西段隧道贯通的重要时刻。
港铁公司行政总裁杨美珍（右五）、港铁公司项目及工程拓展总监邓辉豪（右四）、运输及物流局副局长廖振新（左五）、路政署铁路拓展处处长梁少江（左四）、港铁公司总经理-大屿山及新界南工程项目彭立航（左二）、立法会议员陈学锋（右三）、立法会议员陈家珮（左三）、离岛民政事务署专员莫望尘（右二）、东涌乡事委员会主席黄秋萍（右一）及香港宝嘉建筑有限公司董事总经理姚柏伟（左一）与工程团队一同见证东涌西段隧道贯通的重要时刻。
隧道钻挖机「羲和」已顺利贯通由现时东涌站延伸至未来东涌西站来回方向的两条隧道，标志著西段隧道主要建造工程正式完成。
隧道钻挖机「羲和」已顺利贯通由现时东涌站延伸至未来东涌西站来回方向的两条隧道，标志著西段隧道主要建造工程正式完成。
东涌东段的大型路轨改道工程亦正有序推进，当中往香港方向路轨预计将于今年第三季改道，列车将正式行驶新路段。
东涌东段的大型路轨改道工程亦正有序推进，当中往香港方向路轨预计将于今年第三季改道，列车将正式行驶新路段。
东涌东段的大型路轨改道工程亦正有序推进，当中往香港方向路轨预计将于今年第三季改道，列车将正式行驶新路段。
东涌东段的大型路轨改道工程亦正有序推进，当中往香港方向路轨预计将于今年第三季改道，列车将正式行驶新路段。

港铁公司行政总裁杨美珍，与运输及物流局副局长廖振新、港铁公司项目及工程拓展总监邓辉豪、路政署铁路拓展处处长梁少江，以及政府相关部门代表、港铁工程团队及承办商代表等，今日出席仪式见证隧道贯通。

杨美珍致辞时表示，港铁致力以社区友善方案建设社区铁路，「羲和」克服了复杂和多变的地质特性，穿山过海，为东涌西段打通地底铁路脉络，隧道贯通充分展现项目团队的专业精神和紧密协作，亦有赖社区的理解和支持。她指出，「羲和」是中国神话中的太阳女神，象征引领和光明，寓意隧道钻挖工程如有太阳女神引领，顺利完成。「羲和」是在社区命名比赛中，从超过四百个提名中胜选，蕴含社区参与的意义。港铁会继续与社区紧密合作，全力推展东涌线延线项目，目标于2029年完成，进一步完善北大屿山交通网络和加强连系。

东涌线延线项目西段隧道贯通的同时，其他各项工程亦有序推进，东涌东段的大型路轨改道工程正积极进行，往香港方向路轨预计于今年第三季完成改道，届时列车将行驶新路段。随后，团队会将部分旧有路段拆除，以腾出空间进行往东涌方向的路轨改道工程，包括于今年底及明年进行余下两次关键道岔安装工序。

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