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涉擅自到律敦治医院代女友为病人检查 KOL女实习医生屯院医生男友被炒

社会
更新时间：19:41 2026-06-22 HKT
发布时间：19:41 2026-06-22 HKT

明爱医院一名KOL女实习医生「Angel」，近日先后被揭发擅用医院器材为自己照X光、找在屯门医院工作的男友代自己为病人做直肠镜检查，甚至擅用其他医生帐号登入临床医疗系统，浏览病人资料共三宗罪，她日前被医管局解雇及被捕后，其代为替病人做直肠镜检查的屯院医生男友亦被解雇。

驻院医生不诚实及行为严重不当  有违医生专业操守及诚信

医院管理局今日（22日）指医管局经调查后发现，屯门医院一名驻院医生涉及在未经批准下，擅自在律敦治医院为一名病人进行检查，事件与早前因连串严重不当行为被解雇的实习医生有关。调查委员会认为，该名驻院医生不诚实及行为严重不当，有违医生的专业操守及诚信，当局已采取行动解雇该名驻院医生，并会将个案转交香港医务委员会跟进。

 

医管局已经通知该名驻院医生解雇决定

医管局已经通知该名驻院医生解雇的决定。医管局发言人重申，绝不容忍任何损害病人安全及医生专业操守的行为，绝不姑息，以维护医生的专业操守及保障病人安全，并对有关行为予以严厉谴责。

医管局对医生的专业操守、行为及纪律有极高要求。当局坚持，所有在公立医院服务病人的医生必须医术与医德兼备。除了拥有救治病人的专业知识外，亦应秉持极严格的专业操守，时刻以病人福祉、私隐、安全及服务作为最优先考虑。当局绝不容忍任何损害医生专业操守的行为，不会容许未能符合有关要求的医生在公立医院执业，以保障病人安全。

医管局已经通知该名驻院医生解雇的决定。医管局发言人重申，绝不容忍任何损害病人安全及医生专业操守的行为，绝不姑息，以维护医生的专业操守及保障病人安全，并对有关行为予以严厉谴责。

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