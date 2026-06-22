两男食海螺后麻痺性贝类毒素中毒 疑因曾进食海螺内脏 据悉购自鹅颈桥东兴海鲜

衞生署衞生防护中心今日（22日）正调查一宗怀疑麻痺性贝类毒素中毒个案，涉及同一个家庭的两名成员。个案涉及两名男子，分别57岁及17岁。他们的家人昨日（21日）在铜锣湾一间海鲜档购买并在家中烹煮海螺。他们食用后约30分钟内先后各自出现头晕及全身乏力；以及视力模糊、出现重影、半边脸部麻痺和晕眩。他们同日到律敦治医院急症室求医，前者经治疗后已出院，后者被转介东区尤德夫人那打素医院接受治疗，目前仍然留医，情况稳定。据了解，涉事海鲜档为湾仔宝灵顿道东兴海鲜。

两人曾进食海螺包括内脏 怀疑因此而中毒

初步调查显示，涉事两人曾进食海螺包括内脏，怀疑因此而中毒。中心已把个案转介至食物环境衞生署跟进。中心的调查仍继续进行。

衞生署衞生防护中心今日（22日）正调查一宗怀疑麻痺性贝类毒素中毒个案。

麻痺性贝类毒素在自然情况下可能存在于双贝类体内，烹煮并不能把该种耐热的毒素消除。麻痺性贝类中毒症状主要与神经系统相关，通常在进食贝类后数分钟至数小时内出现。初期症状包括刺痛、口部及四肢麻痺、头痛、晕眩及肠胃不适。在大多数的病例中，症状会在数日内完全消退。严重者可能会出现吞咽及发音困难、瘫痪、呼吸停顿，甚至死亡。

市民如出现麻痺性海产中毒的病征，应立即求医，并保留余下食物，以便调查和化验。

